Taiwan Can Help！蔡其昌結合企業募資1000萬元 救助烏克蘭難民

Taiwan Can Help！立法院副院長、中華職棒會長蔡其昌結合企業募資1千萬元，將救助烏克蘭難民。（記者歐素美攝）

2022/02/28 12:06

〔記者歐素美／台中報導〕Taiwan Can Help！烏俄戰爭，許多烏克蘭難民湧入波蘭，立法院副院長、中華職棒會長蔡其昌今天宣布，將在明天（3月1日）下午2點，在立法院召開「Taiwan Can Help」記者會，率先宣布車王電子等國內企業將共同捐助1000萬元，人道救援湧入波蘭的烏克蘭難民，希望能拋磚引玉，號召更多的企業與國人加入援助行列！

蔡其昌表示，這幾年包括疫情爆發，台灣作為國際社會的一個成員，國際有難，台灣應伸出援手，這次大家看到俄羅斯入侵烏克蘭，導致很多大家不願看到的畫面都看到了，戰爭所帶來殘酷、流血，造成很多人家破人亡，這次我跟很多企業朋友一起募資，目前已募集1千萬元，希望夠對烏克蘭難民伸出援手。

蔡其昌指出，目前烏克蘭難民大量的跑到波蘭，這兩天我們跟外交部部長有充份聯絡溝通，希望透過台灣人道救援組織，結合波蘭的人道救援組織一起對於難民做國際人道的求援跟關懷，「我覺得國際有難，台灣伸出援手，台灣有難，國際就會對我們伸出援手，這是一個善的循環」，也希望透過這個活動拋磚引玉，希望國人對於這些國際救援有一些協助跟幫忙，就像疫情期間，台灣捐口罩給國際，國際社會也捐疫苗給我們，這就是一個善的循環、好的互動，我們台灣可以做得到，我們希望可以來幫忙這些難民。

據了解，響應這次活動的企業包括車王電子、美琪瑪國際股份有限公司、義隆電子、康舒生技、璞永建設等逾10家企業。

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