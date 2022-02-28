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    詭異！一直送奶粉到「空屋騎樓」 多位外送員全起疑了…

    多位外送員陸續送奶粉到圖中空屋騎樓，因而起疑報警。（民眾提供）

    多位外送員陸續送奶粉到圖中空屋騎樓，因而起疑報警。（民眾提供）

    2022/02/28 11:17

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市北區一間閒置店面騎樓，最近接連有外送員將奶粉送到此處，再由不明人士取走的詭異現象，除引起居民好奇更引起多位外送員起疑，經查發現，竟是不法分子盜用消費者在外送平台帳號，再盜刷信用卡購買奶粉並要求送往該處指定地點，警方上週獲報當場逮捕一名取貨男子，循線追查幕後犯罪集團中。

    事實上，這類型的犯罪模式去年開始已在全台各地發生多起，而台中市第二分局文正派出所則是在本月22日，接獲熊貓外送平台服務員反映，表示有數筆異常訂單，不同訂購帳號，但購買品項皆為奶粉，且均係於訂單欄位備註欄，敘述指定送達五權路、太平路口一處相同地點，相當不尋常。

    警方獲報展開調查，經訪談附近居民得知，該處原來是一間透天店面，約3年前發生火災後成為空屋閒置迄今，從去年中旬開始，就經常看到有外送員送奶粉來，放在騎樓柱子、轉角或是一張桌子上就離開，隨即就有人來取走，且每次取貨人都不一樣，令人覺得很詭異。

    廖姓外送員則向警方說，這陣子與其他外送員在外送平台接獲多筆訂單，送達的位置都是該處未營業的閒置店面騎樓，且除了訂購不同品牌奶粉外，訂單都在備註欄留下另支電話號碼，經利用公司APP向會員聯繫，會員卻表示沒有訂購奶粉商品，但撥打備註欄手機，對方卻堅持指定要外送員送交該處地點。

    因為與一般訂單不同，且當天現場已有20多罐奶粉，經透過外送員群組詢問，也有其他外送員遇到，直覺可疑報案，警方研判這是冒用外送平台帳號盜刷信用卡案件，經派員埋伏，當場逮捕到現場取貨的39歲王姓男子，另也查扣20罐不同品牌奶粉。

    但王男警訊中否認涉案，辯稱奶粉是自用，但對於其他細節又交代不清，由於奶粉品牌有3、4種，沒有特定的，警方不排除幕後有犯罪集團操控，依市場需求下訂，藉此手法取得奶粉後變賣銷贓牟利，目前已報請檢察官指揮偵辦，朝詐欺取財罪方向偵辦，也提醒民眾謹慎使用網路便捷服務。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    多位外送員陸續送奶粉到圖中空屋騎樓，因而起疑報警。（民眾提供）

    多位外送員陸續送奶粉到圖中空屋騎樓，因而起疑報警。（民眾提供）

    奶粉放在騎樓桌上，隨即有不明人士取走。（民眾提供）

    奶粉放在騎樓桌上，隨即有不明人士取走。（民眾提供）

    奶粉放在騎樓桌上，隨即有不明人士取走。（民眾提供）

    奶粉放在騎樓桌上，隨即有不明人士取走。（民眾提供）

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