霧峰舊正球場居民嫌太吵 張芬郁盼降低影響

霧峰舊正棒球場時常舉辦球賽，附近居民嫌聲音太吵，前市議員張芬郁（前）今天前往球場了解狀況，盼雙方相互體諒。（記者陳建志翻攝）

2022/02/27 20:46

〔記者陳建志／台中報導〕霧峰舊正棒球場時常舉辦球賽，氣氛熱絡，不過有居民向前市議員張芬郁反映，不但比賽時聲音太吵，還有棒球時常越界打入家中，張芬郁今天前往球場了解狀況，巧遇光復國中棒球隊老校友正舉辦友誼賽，希望市府能儘量改善，比賽時也能降低音量，相互體諒將影響降至最低。

張芬郁表示，舊正球場為中市8個標準球場之一，且不久又將增設室內打擊場、小型練習場及看台等設施，相信未來舉辦的賽事會更多，炒熱比賽氣氛加油的同時，也會影響到附近民眾的安寧，這需要大家互相體諒，希望市府可以增設的設施儘量做，將影響降至最低。

光復國中棒球指導教練陳清標表示，球場靠近住家的區域，目前共設有二層攔截網，但球是圓的，還是會飛出去，這點已告知居民，球賽都有保險，只要被棒球砸到破損，都可提出賠償申請；至於聲音太大部份，會告知球員、觀眾及家屬，於早晨、中午時分儘量放低加油聲，若還是不行，只要居民有意願，會想辦法爭取加裝隔音牆。

市府運動局長李昱叡表示，今年將會進行球場環境優化工程，對於界外球打中民宅的問題，將會了解後以加高攔截網的方式改善，至於球場比賽太吵，應該是最近剛結束的學生棒球高中木棒組，因為是高中棒球最高等級的賽事，不但全國轉播，每場各隊的加油團和觀賽民眾也很熱情，但這也是行銷台中和霧峰最好的機會，將會和居民溝通，儘量降低對居民的影響。

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