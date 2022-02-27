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    見證228「二七部隊」漫畫下集發表 鍾逸人憶往：完全沒有後悔

    102歲的二七部隊長鍾逸人親自出席新書發表會。（新文化協會提供）

    102歲的二七部隊長鍾逸人親自出席新書發表會。（新文化協會提供）

    2022/02/27 20:25

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市新文化協會去年發行《二七部隊（上集）》，今年再推出《二七部隊（下集）》，今（27）日下午在台中中央書局舉行新書發表會，當年二七部隊隊長、高齡102歲的鍾逸人出席見證，曾被捕判刑15年，刑滿又被管訓兩年，他今天表示「完全沒有後悔」！

    立委林昶佐今天參加新書會，他強調，從二七部隊的英勇，可以相信台灣如遭受今天烏克蘭被侵略，很多台灣年輕人一定勇敢戰鬥到底。

    二二八事件台中民軍二七部隊歷史，被以漫畫完整呈現，包括事件中最慘烈的烏牛欄戰役，及擊敗國府整編廿一師先遣部隊的日月潭之戰等，詳盡介紹二七部隊歷史外，也被視為是一本充滿戰爭的漫畫。

    台灣研究謝雪紅的權威學者林瓊華為本書顧問，她肯定這本漫畫忠於史實，漫畫對白雖以簡易台語版為主，但其中廿一師官兵講華語，客家、原住民部份，對白也以客語、泰雅、布農族語穿插，為免大家看不懂，則加頁邊註。

    漫畫作者黃子彥才34歲，但寫實畫風，將戰爭場面的緊張、廝殺、慘烈畫得維妙維肖；主編洪碧梧表示，讀者不必擔心看不懂，保證輕鬆看懂這本多族群出現的漫畫。

    「二七部隊」是二二八事件中不滿當時政府的台中民眾成立，肩負維護台中市治安、減少死傷，當年台中憤怒民眾包圍警局、憲兵隊取得武器後，又攻破干城營區，獲取大量槍支、手榴彈等武器，成立民軍二七部隊，隊員約有四百多人，然後整軍、訓練，取代警察失能下的台中社會治安。

    後來國府廿一師已逼近台中，二七部隊為免在市區引燃戰火，生靈塗炭，集體退往埔里山城，短短四天，在埔里駐紥、整軍、備戰到多場戰役，二七部隊多位弟兄戰死烏牛欄，彈盡援絕，突圍後分頭逃出埔里。

    二七部隊漫畫新書發表會。（新文化協會提供）

    二七部隊漫畫新書發表會。（新文化協會提供）

    立委林昶佐出席新書發表會。（新文化協會提供）

    立委林昶佐出席新書發表會。（新文化協會提供）

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