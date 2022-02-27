台中二二八追思禮拜 盧秀燕、蔡其昌互動冷

公義行動教會在台中公園更樓前舉辦228追思紀念禮拜。（記者蔡淑媛攝）

2022/02/27 19:35

〔記者蔡淑媛／台中報導〕明天是二二八事件75周年，台中公義行動教會今天在台中公園更樓前舉辦228追思紀念禮拜，市長盧秀燕、立法院副院長蔡其昌與多位立委、議員共同為二二八受難者與家屬祝禱，並向受難家屬獻花致敬，盧、蔡兩人雖共同獻花、相鄰而坐，不過兩程兩人無互動，態度冷淡。

台中公義行動教會今天在台中公園更樓前舉辦228追思紀念會，盧秀燕連3年參加，今天前往參與未列公開行程，蔡其昌則在前一天公佈行程參加，到達會場後，盧秀燕不久也到場，手牽前國防部長蔡明憲，遲未入場，直到入座時與一旁蔡其昌短暫揮手致意，之後兩人再無互動，也未提到對方，互動冷漠。

盧秀燕致辭表示，二二八事件發生時很多人都還沒出生，但透過國定紀念日共同追思勇敢追求台灣民主和平的先輩。此時此刻特別有意義，因為烏克蘭與俄國發生戰爭情勢，今日除追思懷念二二八先烈，另一方面也共同為烏克蘭祈禱，盼戰爭早日結束。

蔡其昌致辭說，國家如無歷史感，不是進步國家，對於歷史的真相，台灣人要詳細了解，這也是蔡英文總統訴求的轉型正義追求的目標，二二八事件影響國家甚大，犧牲前輩，追求價值與自由民主，大家流血流汗的使命感要讓國家永遠存在，共同打拚，「民主不是天掉下來，靠共同努力與維護！」

這場追思紀念禮拜多位二二八事件受難者家屬及代表到場，與會者包含立法委員黃國書、張廖萬堅及莊競程、前立法委員陳柏惟、市議員江肇國、張耀中、賴佳微、黃守達及鄭功進、民政局長吳世瑋、北區區長江惠雯等人也出席，市議員謝明源女兒、議員參選謝家宜及邱素貞女兒、議員參選人陳雅惠等人到場，民進黨議員參選人楊宗澧、及時力台中市黨團及參選人也到場。

台中公義行動教會在台中公園更樓前舉辦228追思紀念禮拜，市長盧秀燕、立法院副院長蔡其昌相鄰而坐，全程無互動。（記者蔡淑媛攝）

228追思紀念禮拜，盧秀燕、蔡其昌等人獻花受難給家。（記者蔡淑媛攝）

台中公義行動教會在台中公園更樓前舉辦228追思紀念禮拜，市長盧秀燕、立法院副院長蔡其昌相鄰而坐，全程無互動。（記者蔡淑媛攝）

盧秀燕在二二八追思禮致辭，也為烏克蘭祈禱，盼戰爭早日結束。（記者蔡淑媛攝）

蔡其照在二二八追思禮致辭，民主不是天掉下來，靠共同努力與維護。（記者蔡淑媛攝）

身為基督徒的台中市議員張耀中在在公義行動教會228追思紀念禮拜中為受難者及家屬祈禱。（記者蔡淑媛攝）

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