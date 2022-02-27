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    拚中市東南區3席議員全上 蔡其昌︰鄭功進務必守好關鍵過半一席

    蔡其昌支持功鄭功進再披戰袍選議員，拚東南區3席全上。（記者蔡淑媛攝）

    蔡其昌支持功鄭功進再披戰袍選議員，拚東南區3席全上。（記者蔡淑媛攝）

    2022/02/27 17:36

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕明天是二二八75週年紀念日，今天公義行動教會舉行228追思紀念禮拜，民進黨議員參加者眾，東南區資深議員鄭功進原計畫交棒給兒子鄭紹頡，為了一起拚中市議會綠營過半，決定重披戰袍參選，立法院副院長蔡其昌參加追思禮拜，也特別叮囑鄭功進，務必守好這關鍵過半的一席。

    民進黨台中市東南區（第11選區）3席市議員老將何敏誠、邱素貞將傳承政治薪火給新人，分別由兒女何昆霖、陳雅惠接棒，鄭功進原有意交棒兒子，但該選區結構為少數選票總數藍大於綠，實得席次卻是綠大於藍關鍵選區，不少支持者憂心。3人之中年紀較輕的鄭功進，接受為議會過半的大局考量建議，再戰2022年九合一大選。

    蔡其昌表示，在這新人輩出的世代，有個最懂建設的識途老馬，更是彌足珍貴，應該趁著完成大智路打通的這股氣勢，繼續為東南區顧建設，才能力保民進黨3席全上的過半佳績。

    鄭功進強調，戰士沒有選擇戰場的權利，只要鄉親需要他，他就會繼續為東南區繼續奮鬥，同選區的民進黨其他前輩都有意願交棒，扮演承先啟後的義務與責任，他也盼望鄉親能夠繼續給予支持，再創東南區3席全上的好成績。

    蔡其昌與鄭功進在二二八追思紀念會上，感謝受難者家屬並致意。（記者蔡淑媛攝）

    蔡其昌與鄭功進在二二八追思紀念會上，感謝受難者家屬並致意。（記者蔡淑媛攝）

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