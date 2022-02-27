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    「辛巴」貪玩走失 鷹眼女警速「逮」歸案

    警方根據飼主提供的特癥，不到半小時就尋獲走失的「辛巴」。（警方提供）

    警方根據飼主提供的特癥，不到半小時就尋獲走失的「辛巴」。（警方提供）

    2022/02/27 16:45

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市吳姓女市民24日晚間帶愛犬「辛巴」和小孩到台中公園遊玩，「辛巴」卻因貪玩掙脫牽繩，跟著其他狗狗不知去向，吳女遍尋不著焦急的趕緊向派出所求助，幸好員警十分給力，鷹眼女警發揮火眼金睛功力，不到半小時就將牠「逮捕歸案」，虛驚一場。

    台中市第二分局公園派出所長吳政和，當晚8時許與女警余珮毓準備出勤時，突見吳女焦急的走入警所，請求查看台中公園遊戲區後方的監視器畫面，經詢問原委得知，吳女稍早帶愛犬和孩子到台中公園遊玩，卻在照顧孩子時，一不注意讓飼養多年的白色馬爾濟斯「辛巴」掙脫牽繩，跟著別的狗狗玩耍去了！

    吳女發現「辛巴」不知去向，雖在遊戲區附近尋找許久，仍一無所獲，思來想去無計可施，便想到派出所查看監視器畫面有無愛犬蹤跡；員警仔細詢問「辛巴」特徵後，趕忙騎著電動機車在園中地毯式搜索，雖然夜間視線不佳，有著一雙大眼的余員仍然發揮其火眼金睛的功力，不到半小時就在光復國小外操場，發現身穿巴斯光年服裝、戴著藍色項圈及鈴鐺的「辛巴」，孤零零地站在那。

    余員靠近一喊「辛巴」，牠果真乖巧溫順地「接受逮捕」，相當配合，吳女接到尋獲通知連忙趕到現場，一把抱過愛犬喜極而泣，頻頻道謝，並大讚警方效率之高真的是沒話說，為了表達謝意，更致贈自家生產的口罩，希望員警在執勤時也能保護好自身健康！

    分局長陳家銘表示，都會區少子化加上生活壓力下，不少人投入療癒系的萌寵懷抱，根據寵物登記管理資訊網統計，平均每2.4分鐘就有一隻毛小孩成為家庭新成員，新萌寵增加速度飛快，呼籲各位飼主務必負起照顧責任，為毛小孩植入晶片，外出時更應以牽繩或鍊圈加以約束，謹慎照看，以避免不慎走失或交通事故等憾事。

    愛犬失而復得，吳女高興的與余員合影。（警方提供）

    愛犬失而復得，吳女高興的與余員合影。（警方提供）

    吳女更致贈自家生產的口罩，希望員警在執勤時也能保護好自身健康。（警方提供）

    吳女更致贈自家生產的口罩，希望員警在執勤時也能保護好自身健康。（警方提供）

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