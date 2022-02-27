攀登八仙山突無呼吸心跳 消防人員急救惜仍不治

61歲江男攀登八仙山突失去呼吸心跳，經急救不治，消防人員將其遺體搬運下山。（記者歐素美翻攝）

2022/02/27 14:40

〔記者歐素美／台中報導〕61歲江男與友人一起攀登八仙山，在八仙山登山步道3.1K叉路口突然失去呼吸心跳，台中市消防局於今天上午8點接獲彰化縣消防局轉報，立即會同林務局人員共出動15人前往搜救，10點14分接觸到患者，並使用LUCAS自動心肺復甦機搶救30分鐘後仍無生命徵象，立即以籃式擔架固定患者，並使用獨輪車將其遺體運送下山，警方將報請檢察官相驗。

和平分局谷關出所表示，這起意外事故發生時，死者同行友人見江男突倒地不起，並失去呼吸心跳，趕緊打119報案，目前還不知死者是否患有慢性疾病，將報請檢察官相驗，以釐清死因。

台中市消防局表示，今天上午8時1分，接獲彰化消防局轉報，江男與友人一行2人登山，江男在八仙山登山步道3.1K叉路口突然OHCA，請求消防人員前往救援。消防局立即派遣谷關分隊、和平分隊三梯次13人、林務局2人共計15人出勤救援，由和平分隊長倪偉騰、谷關分隊小隊長陳奕瑞帶隊前往救援。

消防人員於10時14分於八仙步道3.1K處接觸患者，經使用AED判定不建議電擊，繼續使用LUCAS自動心肺復甦機搶救30分鐘後，江男仍無生命徵象，立即以籃式擔架固定並使用獨輪車將其遺體搬運下山，於下午1時36分抵達登山口，並將現場交由警方處理。

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