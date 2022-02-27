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    今日烏克蘭明日台灣？ 林靜儀：自己要強才能得到其他國家幫助

    俄羅斯出兵烏克蘭，林靜儀立委表示從中讓大家更看到，只有自己強起來，有堅實抵抗的信念，才能得到世界其他國家的尊重和幫助。（記者陳建志攝）

    俄羅斯出兵烏克蘭，林靜儀立委表示從中讓大家更看到，只有自己強起來，有堅實抵抗的信念，才能得到世界其他國家的尊重和幫助。（記者陳建志攝）

    2022/02/27 14:14

    ［記者陳建志／台中報導］俄羅斯侵略烏克蘭，出現「今日烏克蘭，明日台灣」的聲音，國防外交委員會的中二選區新科立委林靜儀今天表示，台灣現在最重要的是關注自我防禦是否足夠，如果要從俄烏戰爭中得到啟發，就是自己要強起來，能夠有堅實抵抗的信念，買更多台灣需要的武器，才能得到世界其他國家的尊重和協助幫助，而非充滿投降主義。

    林靜儀表示，與其說「今日烏克蘭，明日台灣」，不如問台灣的自我防禦是否足夠？難道要叫台灣投降嗎？相信這不是台灣民眾的共識，強調從這場戰事最新的發展看來，許多烏克蘭民眾都留下來，挺身為了自己的國家戰鬥，這也才能得到全世界的尊敬，強調台灣如果要從這次戰爭得到啟發，就是自己要強起來，能夠有堅實抵抗的信念，才能得到世界其他國家的尊重和幫助，如果只是充滿投降主義，沒有人能夠幫你，這是全國民眾要有的共識。

    林靜儀並說，自己是國防外交委員會的委員，接下來會關心台灣的戰備整備是否足夠？因此要呼籲過去對於台灣軍備、國防出現干擾和不友善言論的人，是否應該靜下心來想一想，如何充實台灣的國防，買更多台灣需要的武器，讓台灣的國防能進一步的提升。

    林靜儀說，這幾年在蔡英文總統努力下，給了現役軍人更好的資源和環境，接下來應該關心後備軍力的整備，包括戰力、認知，以及一旦出現緊張情勢，後備軍力是否能夠立刻上線，因此將會關心接下來包括教召、後備人力整備的狀況，另外就是讓一般民眾具備疏散避難等基本的國防與防護常識，也是接下來會期會關心的議題。

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