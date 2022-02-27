大甲媽音樂節熱血開唱 原創組總獎金6萬元

「2022大甲媽音樂節」26日晚熱血開唱。（鎮瀾宮提供）

2022/02/27 19:58

首次上稿 10:46

更新時間 19:58（更正得獎者）

〔記者歐素美／台中報導〕台中大甲鎮瀾宮「2022大甲媽音樂節」昨晚熱血開唱，現場分為原創組及歌唱組進行競賽，原創組總獎金高達6萬元，由專業音樂人劉雲平、阿樂及楊宗翰擔任評審老師，給予參賽者專業建議， 大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤並出席比賽現場，給頒獎給得獎者。

大甲媽音樂節今年舉辦第二屆，大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤表示，今年遶境主題是「同心」，不論做什麼事情，在各自的角色和崗位上努力，「同心」完成這件事，「善」以「同心圓」的方式向四面八方傳達，讓更多人可以感受到媽祖的慈悲庇佑，藉此鼓勵現場所有年輕人同心一起為台灣音樂市場付出，一定可以越來越好!

主辦單位為了打造更棒的音樂舞台，歌唱組皆由專業的樂手老師現場Live演奏，讓參賽者能身臨其境感受全LIVE的演唱；原創樂團則在現場展現了許多不同曲風的歌曲，每首創作刻劃出不同樣貌透過演唱傳達給現場所有聽眾，經過精彩的比拼，最終原創組由「Traveller旅人」、「Pia吳蓓雅」及「正反兄弟」團隊獲得前三名的榮耀，歌唱組前三名得獎的是「吳慶弘」、「黃韻玉」及「彭偉倫」

最後評審老師也分享了創作及演唱上需要注意的細節以及比賽中選歌的重要性，讓參賽者在比賽過程中學習更專業的細節。歡迎大家明年一起來參與大甲媽音樂節，唱出自己的原創，在舞台上綻放光彩！

鎮瀾宮副董鄭銘坤頒發第一名獎金給歌唱組吳慶弘。（鎮瀾宮提供）

鎮瀾宮副董鄭銘坤頒發第一名獎金給原創組「Traveller旅人」。（鎮瀾宮提供）

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