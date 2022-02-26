228連假春陽煦暖 台中各景點湧人潮

今天是228連假第1天，麗寶樂園度假區探索樂園湧入大批遊客。（記者張軒哲攝）

2022/02/26 16:54

〔記者張軒哲／台中報導〕二二八連假首日，中部地區春陽煦暖，各景點滿是人潮。包括武陵農場、福壽山農場、后里泰安派出所、中社花市等賞花勝地。麗寶樂園一早開園已湧入來自全台各地的遊客，扶老攜幼遊玩，迎接春回大地。

今日台中市天氣晴朗，白天晴日朗朗，各戶外景點出現出遊潮，谷關、梨山與武陵農場、福壽山農場遊客眾多，尤其近日各地櫻花進入盛開期，許多遊客把握連假好天氣賞花，平地后里與新社地區也出現賞櫻人潮。

泰安派出所指出，前幾天寒流來襲陰雨綿綿，總算迎來二二八連假好天氣，一早就有遊客賞櫻拍照，泰安櫻花在二二八連假進入盛花期，之後會逐漸凋落，遊客要把握賞花時機。

台中市市區草悟道、美術館園道、彩虹眷村，屯區的光復新村、霧峰林家花園，海線清水眷村園區、港藝中心，都吸引遊客探訪。台中市府觀旅局指出，連假首日天氣晴朗，大坑步道、東豐綠廊、潭雅神綠園道都有不少遊客踏青騎車。

麗寶度假區指出，樂園附近車程不到十分鐘的兩處賞櫻勝地泰安派出所、中科崴立櫻花公園櫻花盛開，吸引賞櫻遊客前來逛outlet、吃美食、玩樂園。預估今年二二八連假因疫情穩定、天氣晴朗，將有大批遊客湧入。

后里泰安派出所一帶櫻花盛開，吸引許多遊客前往賞櫻。（記者張軒哲攝）

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