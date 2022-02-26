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    台中驗船師確診 打3劑仍染疫

    市長盧秀燕宣佈台中市今天有一本土確診案例。（記者蘇金鳳攝）

    市長盧秀燕宣佈台中市今天有一本土確診案例。（記者蘇金鳳攝）

    2022/02/26 16:29

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市今有一例本土確診個案，為案20455，是一名新加坡籍42歲男子，工作是驗船師，在新加坡完成2劑疫苗，在台灣接種第3劑莫德納，為了回高雄港口工作，2月24日至台中市醫院採檢，PCR結果為陽性，個案無不適症狀，已收治於醫院負壓隔離病房。

    中市衛生局長曾梓展表示，個案在台中市接觸9人，加上人在南投的女友共10人，PCR採檢皆為陰性，感染源目前仍不明，由於男子是一名驗船師，不排除是在船上感染，但要中央確定。

    台中市府今天召開記者會，市長盧秀燕宣佈台中市新增一例本土案例，為案20455、一名新加坡籍男子，去年12月26日入境台灣，居住在龍井區，在新加坡完成AZ第一、二劑接種，2月8日也在台灣接種第三劑莫德納。

    市府指出，案20455的職業是驗船師，常常到各地港口碼頭工作，因職業需要定期進行篩驗，2月14日、19日採檢PCR皆為陰性，個案2月22日以前都在外縣市工作，在台中市的進出都是坐計程車，並無大眾運輸的足跡。

    該名個案2月23日至台中港船上工作，工作期間有穿著全套防護裝備，當日下班後與同事至梧棲區黑貓熱炒聚餐；24日曾於全家便利商店買東西吃，因預計前往高雄港工作，因此至台中市醫院採檢，想不到PCR結果竟是陽性（CT值23.2），目前收治於醫院負壓隔離病房，整個過程從未出現不適症狀。

    衛生局曾梓展表示，個案接觸者包含聚餐及職場同事、計程車司機等共9人，加上南投女友一人共10人，昨日PCR檢驗皆為陰性，公共場域並已完成清消。另市府為求謹慎，已請童綜合醫院及烏日林新醫院於今日至2月27、28日開設快篩站，請同時間足跡重疊民眾儘速前往快篩，維護自己及家人健康。

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    個案在台中市的足跡。（記者蘇金鳳攝）

    個案在台中市的足跡。（記者蘇金鳳攝）

    市府已對個案足跡完成清消。（記者蘇金鳳攝）

    市府已對個案足跡完成清消。（記者蘇金鳳攝）

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