為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺中市

    超Q裝置藝術萌萌登場 東后豐鐵馬道打卡新亮點

    「東豐自行車綠廊」8.8K驛站融入在地水果話題設置超大型高接梨裝置藝術。（記者張軒哲攝）

    「東豐自行車綠廊」8.8K驛站融入在地水果話題設置超大型高接梨裝置藝術。（記者張軒哲攝）

    2022/02/26 16:34

    〔記者張軒哲／台中報導〕東豐自行車道及后豐鐵馬道是中部知名自行車道，台中市府觀旅局編列1000萬元改善東豐自行車道及后豐鐵馬道周邊景觀設施，新設置極光泡泡藝術裝置藝術、漫步星球區、超大型高接梨座椅及童趣模型板件等，今年1月底竣工啟用，多樣超Q萌的特色裝置打造出東后豐鐵馬道觀光創意亮點，期望遊客前來騎乘時，感受東后豐鐵道療癒人心的魅力，讓二二八連假的遊客驚喜連連。

    觀旅局表示，這次優化「東豐自行車綠廊」既有2處自行車驛站周邊環境並創造驛站主題性，8.8K驛站融入在地特色，以在地水果話題設置超大型高接梨、椪柑果汁座椅，繽紛可愛的水果增添騎乘話題性，並於10.2K驛站打造漫步星球與極光泡泡主題休憩區，融入知識教育、透過光影變化不同色彩，呈現清新活潑的氛圍；更同步修繕0.2K櫻花平台繩索脫落與0.4K木平台等既有休憩節點，完善自行車道設施服務品質。

    「后豐鐵馬道」3.64K處以旅遊度假為主軸，融入在地特色，設置單車童趣模型板件打卡牆，提供遊客駐足取景拍照，也改善馬場路旁后豐自行車道路面，今天228連假首日，不少遊客騎超直呼舊地新遊東后豐自行車道。

    東豐自行車綠廊10.2K驛站打造漫步星球。（記者張軒哲攝）

    東豐自行車綠廊10.2K驛站打造漫步星球。（記者張軒哲攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    訂單滿手 自行車業看好旺到明年
    2022/02/18 05:30

    訂單滿手 自行車業看好旺到明年
    新北深澳隧道整修 鐵道自行車3/1-5/31暫停營運
    2022/01/21 10:54

    新北深澳隧道整修 鐵道自行車3/1-5/31暫停營運

    台中哪區成自住客新選擇？
    后豐鐵馬道改善完工！ 台中觀旅局推騎乘順遊「金色葫蘆墩」
    2021/12/28 16:21

    后豐鐵馬道改善完工！ 台中觀旅局推騎乘順遊「金色葫蘆墩」
    健康網》銀髮族追求健康 研究：保持活動勝過上健身房
    2021/12/25 21:48

    健康網》銀髮族追求健康 研究：保持活動勝過上健身房

    終結啤酒肚 專業醫師教這招
    臺中市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播