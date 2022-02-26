超Q裝置藝術萌萌登場 東后豐鐵馬道打卡新亮點

「東豐自行車綠廊」8.8K驛站融入在地水果話題設置超大型高接梨裝置藝術。（記者張軒哲攝）

2022/02/26 16:34

〔記者張軒哲／台中報導〕東豐自行車道及后豐鐵馬道是中部知名自行車道，台中市府觀旅局編列1000萬元改善東豐自行車道及后豐鐵馬道周邊景觀設施，新設置極光泡泡藝術裝置藝術、漫步星球區、超大型高接梨座椅及童趣模型板件等，今年1月底竣工啟用，多樣超Q萌的特色裝置打造出東后豐鐵馬道觀光創意亮點，期望遊客前來騎乘時，感受東后豐鐵道療癒人心的魅力，讓二二八連假的遊客驚喜連連。

觀旅局表示，這次優化「東豐自行車綠廊」既有2處自行車驛站周邊環境並創造驛站主題性，8.8K驛站融入在地特色，以在地水果話題設置超大型高接梨、椪柑果汁座椅，繽紛可愛的水果增添騎乘話題性，並於10.2K驛站打造漫步星球與極光泡泡主題休憩區，融入知識教育、透過光影變化不同色彩，呈現清新活潑的氛圍；更同步修繕0.2K櫻花平台繩索脫落與0.4K木平台等既有休憩節點，完善自行車道設施服務品質。

「后豐鐵馬道」3.64K處以旅遊度假為主軸，融入在地特色，設置單車童趣模型板件打卡牆，提供遊客駐足取景拍照，也改善馬場路旁后豐自行車道路面，今天228連假首日，不少遊客騎超直呼舊地新遊東后豐自行車道。

東豐自行車綠廊10.2K驛站打造漫步星球。（記者張軒哲攝）

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