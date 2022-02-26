調整假牙強摸胸！荒唐假牙醫賠30萬元 不用蹲苦窯

假牙醫陳男對病患襲胸，賠償30萬元獲得緩刑，免除蹲苦窯。（資料）

2022/02/26 11:25

〔記者張瑞楨／台中報導〕高中畢業的台中市陳姓男子，有齒模製造技術員資格，但他並無牙醫師資格，卻開設鑲牙所，為女子小芳裝置假牙，收費4萬元，去年2月小芳找他調整假牙位置時，陳男竟掀開小芳衣服、撫摸肚子，還頻頻詢問能否摸胸部，小芳拒絕之後，陳男乾脆硬來，法院審理時，他賠償30萬元和解，法院依違反醫師法判刑7月，強制猥褻罪部分則判刑8月，應執行1年2月，緩刑3年，免除牢獄之災，可上訴。

判決書指出，陳男在28年前，曾有違反醫師法的前科，他沒有牙醫師資格，卻於前年11月間，於開設的鑲牙所內為小芳（化名）製作假牙印模及裝置假牙，這些都屬於治療行為，他收了4萬元，事隔3個多月，小芳因假牙脫落，去年2月返回鑲牙所請陳男調整假牙，陳男卻掀開小芳上衣，露出腹部，多次詢問是否能摸腹部，小芳明確拒絕，陳男仍強行撫摸，又問能否摸胸部，小芳揮手並用語言拒絕，陳男仍強行撫摸胸部，小芳氣得報警。

台中地院審理時，陳男趕緊賠償小芳30萬元，雙方和解，法官認為，陳男於1992年曾違反醫師法，判刑1年2月，但已經是距離案發28年前之事，這段期間沒有其他犯罪紀錄，據此依違反醫師法與強制猥褻罪，合併判刑1年2月，再給他緩刑3年，讓他不用蹲苦窯，條件是支付公庫2萬元。

不過，台中地檢署卻上訴，質疑陳男向小芳收費4萬元，觸犯詐欺取財罪，台中高分院二審認為，陳男是冒充牙醫實施醫療行為，並非詐欺取財，駁回檢方上訴，可再上訴三審。

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