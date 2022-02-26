目標2050淨零碳排 中市將修訂發展低碳城市自治條例

市府召開淨零碳排研商會議。（市府提供）

2022/02/26 09:54

〔記者蘇金鳳／台中報導〕聯合國COP26氣候峰會達成協議，各國需強化「2030年減排目標」，同時力拚2050淨零碳排，台中市實現2050年成為「淨零碳排放」城市，將修訂「台中市發展低碳城市自治條例」，進而達到目標。

台中市政府昨（25）日召開「台中市2050年淨零碳排目標路徑」研商會，以能源、工業、住商、運輸、環境、農業6大部門提出零碳路徑及策略，未來30年要將排碳最小化，持續推動再生能源、工業減碳、建築能效提升及車輛動電化等目標，進而修訂「台中市發展低碳城市自治條例」，透過法制要求，實現2050年「淨零碳排放」城市。

台中市政府永續發展及低碳城市推動辦公室指出，淨零碳排是國際趨勢，全球目前已有136個國家、234個城市承諾實現淨零排放，聯合國COP26氣候峰會達成協議，各國需強化「2030年減排目標」，同時力拚2050淨零碳排。

市府秘書長黃崇典表示，台中市自103年實施「台中市發展低碳城市自治條例」，推動低碳環境教育、低碳生活、低碳產業、低碳交通及低碳生態等策略，讓台中朝向低碳城市發展。

市府全力推動公部門及用電大戶設置綠能，讓台中市再生能源接近4倍成長；推動無縫轉乘的大眾運輸，積極推動捷運綠線通車、通過雙十公車優惠及增設iBike自行車租賃站至950站，大眾運輸串聯打造「交通任意門」；提出電動車倍增計畫，打造友善的電動車環境，電動公車數量197輛、電動機車成長率224.6%、電動車充電站數1379站皆位居全國前段班1、2名。

黃崇典表示，市府打造水湳經貿園區為「智慧、低碳、創新」的示範基地，中央公園為全國首座大型都會型零排碳公園，各項基礎建設以智慧設備來減少用電，水資源回收中心處理18000公噸生活污水量並提供80%回收再生水。

此外，更率全國之先，推出「宜居綠建築設置及回饋辦法」，點、線、面、垂直建構宜居建築及環境，已有初步減碳成果。

目前市府正進行各部門淨零路徑的評估，包括燃煤鍋爐退場、增加再生能源並發展儲能系統、建築節效分級與改善、推動企業碳盤查及碳中和、運具電動化共享化及廢棄物處理設施轉型、保育藍綠碳匯及造林，都是未來邁向零碳發展的發展重點，也考量運用環保署碳費設置氣候基金來提升設備能效、再生能源設置及氣候變遷調適等工作。

透過淨零路徑的評估，將成為日後修訂低碳自治條例的參考。

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