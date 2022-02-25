金錢豹擄人虐殺案 主嫌重判無期徒刑

金錢豹虐殺案主嫌黃宏瑜被判無期徒刑。（資料照）

2022/02/25 19:48

〔記者謝介裕／南投報導〕詐騙機房400萬黑吃黑金錢豹虐殺案，被告共有17人，南投地方法院今天宣判，主嫌黃宏瑜判處無期徒刑，陳竣傑等14人判處7月至15年2月等不等刑度，至於葉祈鋒、黃建豐2名被告通緝中，通緝到案後再另行審結。

判決書指出，主嫌黃宏瑜聲稱不滿綽號「仔仔」和「主任」的2名當時29歲廖姓男子，侵吞籌組詐騙機房400萬款項，2020年9月間，邀友人策劃將2人誘騙到台中市金錢豹「天上人間」酒店，再押到台中及南投縣水里鄉綑綁，以棍棒、熱熔膠條加拳打腳踢，連續凌虐約30小時，「仔仔」被打死，「主任」則四肢骨折，被丟包台中榮總。南投地檢署指揮南投及台中2地警方深入偵辦，將涉案17名嫌犯逮捕到案，依殺人等罪嫌提起公訴後，南投地方法院今天審結。

判決書指出，被告黃宏瑜共同犯殺人罪，累犯，處無期徒刑，褫奪公權終身；又共同犯傷害罪，累犯，處有期徒刑4年8月；又共同犯私行拘禁罪，累犯，處有期徒刑4年6月，應執行無期徒刑，褫奪公權終身。

而被告陳竣傑共同犯殺人罪，累犯，處有期徒刑14年1月；又共同犯傷害罪，累犯，處有期徒刑4年5月；又共同犯私行拘禁罪，累犯，處有期徒刑4年3月；應執行有期徒刑15年2月。

被告羅智偉、徐智明、吳東臨等3人涉及共同犯殺人罪，各處有期徒刑14年；又均共同犯傷害罪，各處有期徒刑4年4月；又均共同犯私行拘禁罪，各處有期徒刑4年2月，應執行有期徒刑15年。

被告張義晟共同犯傷害罪，累犯，處有期徒刑4年3月；又共同犯傷害罪，累犯，處有期徒刑4年3月；又共同犯私行拘禁罪，累犯，處有期徒刑4年3月，應執行有期徒刑5年2月，又被告陳弘祥、羅威均共同犯傷害罪，各處有期徒刑4年2月；又均共同犯傷害罪，各處有期徒刑4年2月；又均共同犯私行拘禁罪，各處有期徒刑4年2月，各應執行有期徒刑5年。

被告劉松燁、黃信源、辜維良均共同犯傷害罪，均累犯，各處有期徒刑4年；又均共同犯傷害罪，各處有期徒刑4年；又均共同犯私行拘禁罪，各處有期徒刑4年，各應執行有期徒刑4年6月。

而被告考冠林犯私行拘禁罪，累犯，處有期徒刑8月；被告吳旭莨、林傳豐各幫助犯傷害罪，各處有期徒刑7月；被告楊馥年犯幫助傷害罪，累犯，處有期徒刑8月。

南投地方法院刑事庭長陳宏瑋說明金錢豹虐殺案判決結果。（記者謝介裕攝）

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