東勢高接梨受寒害侵襲 嫁接成功率不到6成

立委江啟臣（左）會勘東勢高接梨嫁接受損情況。（記者張軒哲攝）

2022/02/25 18:39

〔記者張軒哲／台中報導〕寒流來襲氣溫屢創新低，連帶導致農作物遭受衝擊，高接梨穗嫁接尤其嚴重，授粉不佳無法結果，農民苦不堪言。立委江啟臣今日下午邀請農委會相關單位勘查，農糧署中區分署表示，依照目前統計結果，東勢地區受損率已達35%，符合救助規定，並將於3月1日另行會勘新社地區，若達到標準，全市皆可申請高接梨穗天然災害救助，依規定每公頃6萬元進行核發。

江啟臣今日邀集農糧署中區分署、臺中區農改場、臺中市政府農業局、東勢區公所、和平區公所、東勢區農會等單位前往會勘，爭取天然災害救助，並設法研擬因應方案，協助農民應對極端氣候衝擊。江啟臣指出，受到連日低溫衝擊，全國各地農損嚴重，根據農委會統計資料，截至今日，全台農業產物估計損失達9,125萬元，其中高接梨穗更位居前五大受損農作物，包含台中、宜蘭、花蓮等縣市都陸續傳出災情。

江啟臣表示，全台最大高接梨產區就是台中，種植面積約3,400公頃，年產量近5.6萬公噸，產值高達26億元，然而連續低溫降雨卻造成高接梨穗無法開花，嫁接成功率不到6成，山城地區許多梨農都成受災戶。江委員要求農政單位務必詳查原因並提供補助，不要讓農民血本無歸，更要啟動輔導機制，主動協助農民因應氣候變遷影響。

農糧署中區分署長姚士源表示，依照目前統計結果，東勢地區受損率已達35%，符合救助規定。台中市政府農業局副局長蔡勇勝表示，市府另補助復耕資材每公頃1萬元，以減少農民損失。

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