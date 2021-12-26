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    雷驤個展台中開幕 銅版畫展呈現行旅記憶和人物寫真

    知名藝術家雷驤，在台中文學館研習講堂展出「銅版行人帖-雷驤銅版畫展」。（記者蔡淑媛攝）

    知名藝術家雷驤，在台中文學館研習講堂展出「銅版行人帖-雷驤銅版畫展」。（記者蔡淑媛攝）

    2021/12/26 22:08

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕集畫家、作家、攝影家、導演等身分於一身的知名藝術家雷驤，今日起至明年1月28日在台中文學館研習講堂展出「銅版行人帖-雷驤銅版畫展」，以多年行旅記憶和人物寫真為題材，展出30幅銅版畫及40幅壓克力彩畫創作，部分創作首次公開，以簡練的線條表現出飽滿的意象，呈現藝術家獨特的人生視角與創作風格。

    雷驤歷年來獲獎無數，包括出版金鼎獎、插畫金爵獎、電視金鐘獎、台北文化獎等，深受文化界推崇，即使年逾八旬，仍創作不輟，這次展覽是雷驤近十年首次跨出台北市的個展，尤其部分彩畫為近幾個月的創作，是首次公開展出，機會難得。

    雷驤介紹這次展覽指出，可以想像一個旅人趴在一張飛行中的銅版之上，城市、河流、街肆和古墟一一滑過其下，旅人於是收下了這些景象永誌不忘，銅版畫的創作過程繁複，尤其是要有好的壓印師配合，也提到銅版可以表達細緻的紋理、畫面氛圍比較西方，而木板畫則呈現比較東方的趣味，這次展場也配合展出銅版板材、銅版畫製作影片及最新文學作品，有系統地引領觀眾進入他的創作歷程和領略作品深刻的意涵。

    今天開幕式雷驤伉儷及其女兒雷光夏聯袂出席，令狐副市長、前台中市長胡志強、文化局長陳佳君、金馬獎導演王登鈺伉儷、東美出版社連正世博士及總編輯李靜宜、知名作家石德華等來賓和藝文界至交好友，在歲末年終的時刻齊聚一堂，胡志強表示，他早年擔任行政院新聞局長任內時，雷驤已在文藝界享有盛名，長年以來在多元領域累積的成就更已在世界發光。

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