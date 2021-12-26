元旦假期中市收垃圾不打烊 定時定點收運

元旦假期，台中市垃圾收運不打烊，1月1日週六採「定時定點」收運。（環保局提供）

2021/12/26 21:35

〔記者蔡淑媛／台中報導〕元旦3天連假將至，台中市環保局垃圾收運不打烊，1月1日週六採「定時定點」收運，收運時刻、地點與平常日不同，週五維持正常沿街收運、週日清潔隊為例行休假，也提醒明年元旦起將正式實施生廚餘分類，未經烹飪的各式蔬菜殘渣以及沖泡過的茶葉渣、咖啡渣、黃豆渣等，未依規分類回收，最高可開罰6000元。

今年元旦假期垃圾收運不打烊，1月1日採「定時定點」收運，在全市廣設650處定點，每處停留時間約5至30分鐘，收運時刻、地點與平常日不同，12月31日星期五維持正常沿街收運、1月2日星期日清潔隊例行休假，提醒民眾掌握收運時間，及早規劃假期出遊。

環保局也提醒，自明年1月1日起，將正式實施「台中市一般廢棄物之生廚餘分類回收排出規定」，請民眾務必記得「落實廚餘分兩類，瀝除水分去雜質」，生廚餘包含果皮、水果殘渣、未經烹飪的各式蔬菜殘渣（如皮、籽、菜心、塊莖等），以及沖泡過的茶葉渣、咖啡渣、黃豆渣等，明年起如未依規分類回收將依《廢棄物清理法》開罰，將處1200至6000元罰鍰。

市民如欲掌握明年度定時定點收運資訊，可至環保局網站（https://reurl.cc/yezy82 ）查詢，或下載「台中垃圾清運大車隊」APP，即時接收最新消息、掌握垃圾車動態，如有垃圾清運相關問題，可撥打各轄區清潔隊（https://reurl.cc/Q74alM ）詢問；環保局也請民眾倒垃圾時戴口罩，戶外保持1公尺安全社交距離，配合各項防疫規範。

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