為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺中市

    元旦假期中市收垃圾不打烊 定時定點收運

    元旦假期，台中市垃圾收運不打烊，1月1日週六採「定時定點」收運。（環保局提供）

    元旦假期，台中市垃圾收運不打烊，1月1日週六採「定時定點」收運。（環保局提供）

    2021/12/26 21:35

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕元旦3天連假將至，台中市環保局垃圾收運不打烊，1月1日週六採「定時定點」收運，收運時刻、地點與平常日不同，週五維持正常沿街收運、週日清潔隊為例行休假，也提醒明年元旦起將正式實施生廚餘分類，未經烹飪的各式蔬菜殘渣以及沖泡過的茶葉渣、咖啡渣、黃豆渣等，未依規分類回收，最高可開罰6000元。

    今年元旦假期垃圾收運不打烊，1月1日採「定時定點」收運，在全市廣設650處定點，每處停留時間約5至30分鐘，收運時刻、地點與平常日不同，12月31日星期五維持正常沿街收運、1月2日星期日清潔隊例行休假，提醒民眾掌握收運時間，及早規劃假期出遊。

    環保局也提醒，自明年1月1日起，將正式實施「台中市一般廢棄物之生廚餘分類回收排出規定」，請民眾務必記得「落實廚餘分兩類，瀝除水分去雜質」，生廚餘包含果皮、水果殘渣、未經烹飪的各式蔬菜殘渣（如皮、籽、菜心、塊莖等），以及沖泡過的茶葉渣、咖啡渣、黃豆渣等，明年起如未依規分類回收將依《廢棄物清理法》開罰，將處1200至6000元罰鍰。

    市民如欲掌握明年度定時定點收運資訊，可至環保局網站（https://reurl.cc/yezy82 ）查詢，或下載「台中垃圾清運大車隊」APP，即時接收最新消息、掌握垃圾車動態，如有垃圾清運相關問題，可撥打各轄區清潔隊（https://reurl.cc/Q74alM ）詢問；環保局也請民眾倒垃圾時戴口罩，戶外保持1公尺安全社交距離，配合各項防疫規範。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    新北春節2/1-3停收垃圾 清運大型家具1/24前預約
    2021/12/20 11:19

    新北春節2/1-3停收垃圾 清運大型家具1/24前預約
    台中奇景？3座焚化廠歲修 垃圾車大塞車10小時等「卸貨」
    2021/11/20 00:14

    台中奇景？3座焚化廠歲修 垃圾車大塞車10小時等「卸貨」

    年末聚餐！營養師教「這招」不發胖
    垃圾分類不確實 南投市送焚化慘遭苗栗縣整車「退貨」
    2021/11/03 16:31

    垃圾分類不確實 南投市送焚化慘遭苗栗縣整車「退貨」
    太早現身！彰化火車站前爆紅耶誕老公公 被市長「丟」進垃圾車
    2021/11/03 12:37

    太早現身！彰化火車站前爆紅耶誕老公公 被市長「丟」進垃圾車

    蘇格登約你團圓夜一起「靠一杯」
    臺中市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播