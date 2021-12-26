中捷正式通車半年 要求加薪、公佈旅客滿意度

中捷公佈旅客整體滿意度達為92.7%。（記者蔡淑媛攝）

2021/12/26 21:08

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中捷運綠線正式通車半年，日前確定加薪7%，今天公佈調查旅客整體滿意度高達92.7%，議員對中捷歷經斷軸事故、電源故障停駛，加上疫情衝擊運量，懷疑逾9成滿意度如何而來，中捷回應，捷運針對千名旅客做問卷調查，旅客對站務員服務、及車廂環境感到最滿意，中捷也針對員工長期薪資偏低調整加薪。

中捷今年4月正式營運，通車元年在各車站進行旅客滿意度問卷調查，12月8日至22日在沿線17個車站（九張犁站除外），針對有搭乘台中捷運經驗的1037名旅客做問卷，非常滿意47.0%、滿意45.7%、普通7.3%，不滿意及非常不滿意則為0，獲得服務整體滿意度達92.7%。

議員陳淑華表示，中捷前後通車不到1年，去年11月試通車發生斷軸事故，今年4月正式通車後又有電源失效一度停駛，加上疫情導致運量大減，近來才逐漸恢復，實在不了解逾9成的滿意度如何得出。

陳淑華指出，中捷長期虧損，去年虧8億、今年6億，明年預期再虧7億，對於中捷基層員工薪資偏低，如站務員僅2萬8千多元，她支持調高薪資，但對高層主管，應該階段調薪，先端出令人滿意的營運績效，再想加薪；議員江肇國也說，基層同仁很辛苦，該給的薪水和獎金一要編列，但高層在已預期公司會長期虧損下應節流，同等加薪不太合理。

中捷董事長林志盈表示，中捷依捷運法規定必須每年做滿意度調查提報交通部，中捷委託市場研究公司調查，其實北捷更高，而以營運初期比較中捷僅次於桃捷的96.3%，結果也超出期待，尚稱符合市民的期待，惟後續仍需持續精進，比如未來將加強捷運接駁公車。

對於中捷全體員工明年元旦起加薪7%，林志盈表示，中捷訂定薪資時就比其他捷運公司低很多，中捷調薪幅度包含2018年未調整3%、明年軍公教調薪4%，這次集體加薪也須符合公務人員的級距比例一致性，以免薪級混亂，預計加薪增加預算3千9百萬，於明年用人預算額數勻支，不會因此增加預算支出。

林志盈補充說，這次調薪7%看起來漲幅高，其實是原本薪水就很低，中捷目前員工有800多人，基層的站務員、維修員占整體員工的60%到70%，加薪後基層員工薪資會明顯改善，減少同業落後程度，他也說，目前中捷平日運量約2萬5千人次，假日運量可達3萬7千，希望明年達到最高運量5萬目標。

中捷公佈旅客整體滿意度達為92.7%。（記者蔡淑媛攝）

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