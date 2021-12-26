叫聲好淒厲！2醉男KTV鬥毆 嗆警還毀損警車通通送辦

2名醉男在KTV前打成一團，友人忙勸阻。（擷自「社會事LINE群組」）

2021/12/26 20:24

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北屯區一家KTV今天凌晨發生鬥毆事件，2名男子疑酒後爭執進而大打出手，同行女性友人嚇得驚聲尖叫，淒厲聲驚動民眾報案，警方獲報迅速到場約制，此時2男雖已被分開，面對警方釐清原委竟口出三字經嗆聲，被帶回時還毀損警車配備，最後均依妨害公務等罪嫌送辦。

整個過程也被民眾以手機拍下並上傳到「社會事LINE群組」，影片中可見2男互相推擠拉扯，還夾雜著三字經等粗口字眼，接著有人被壓在地上，其他友人見狀則紛紛上前勸阻拉開，另一名同行女性友人見狀，則是焦急的不斷放聲尖叫。

今天凌晨3時12分許，台中市第五分局獲報，轄內崇德路二段上一家KTV前有吵架情事，立即啟動快打部隊趕往時，現場已無爭端，僅留下分別25歲及24歲的張姓、黃姓男子在場，其餘人則已早一步離開，經訪查相關目擊者得知，2名男子彼此間認識，原本在同一間包廂唱歌飲酒。

未料結完帳一行人步出KTV時，這2人突然因故起口角，進行衍生肢體衝突扭打成一團，儘管警方到場時已無打架情事，但警方在了解原委並抄錄2人相關資料時，已泥醉的2人先是對警方叫囂、推擠，警方唯恐事端擴大，立即以強制力將2人壓制並準備帶返所保護管束。

此時這2人竟口出三字經嗆聲，被帶上警車時也極度不配合，其中張男更扯斷警車的防水膠條造成損毀，警方隨後帶回2人偵辦，訊後依害公務罪嫌送辦；警方強調，維護社會秩序責無旁貸，絕不容許不法行為挑戰公權力，警方對於違法分子都將依法究辦，以保障市民安全。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

2名醉男在KTV前打成一團，同行女性友人放聲尖叫。（擷自「社會事LINE群組」）

警方將2人依妨害公務罪嫌送辦。（記者許國楨翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法