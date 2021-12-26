林靜儀霧峰造勢人潮爆滿 黃越綏、賴品妤站台挺正義

民進黨候選人林靜儀（左三）今天在霧峰舉辦造勢活動，前國策顧問黃越綏（左二）、立委劉世芳（右一）、何欣純（右二）、賴品妤（左一）一起幫她站台，象徵女力大團結。（記者陳建志攝）

2021/12/26 19:24

〔記者陳建志／台中報導〕中二選區民進黨立委候選人林靜儀今天下午在霧峰舉行造勢活動，包括立委劉世芳、何欣純、賴品妤，前國策顧問黃越綏和媒體人王瑞德等人都到場站台，象徵女力大團結，林靜儀批評顏寬恒佔用國家土地卻連一句道歉都沒有，要大家1月9日出來投票，用選票終結這個選區的不公不義。

林靜儀今天下午在霧峰福新宮前舉行造勢活動，超過千位的民眾擠滿廟前廣場，包括前國策顧問黃越綏、立委劉世芳、何欣純、賴品妤等人，在台上將土壤送給林靜儀，加上之前送上花盆的高雄市長陳其邁，還有賴清德副總統送的太陽，要讓這個選區開出自由的花。

台中立委何欣純上台時說，民眾若不小心佔到水利地就擔心被告，怕到睡不著，沒想到對手當立委卻佔用國有地，面對這種不公不義的事情，大家只有用手中一票來表達心聲，強調「阿罩霧是民主聖地」，這一次霧峰一定要開高票數，將林靜儀送進立法院。

賴品妤則稱讚，林靜儀長期在女權還有醫療的專業表現有目共睹，但與顏寬恒同時在立院時，林靜儀為了前瞻基礎建設在打拼，他卻是在丟水球、丟麵粉；黃越綏則說，顏家「陸、海、空」全包，從碼頭、清泉崗產業園區到土地，謀取家族利益的作法讓人嘆為觀止。

林靜儀說，今天這麼冷，還這麼多人站出來真的讓人感動，並說陳柏惟被罷免害這個選區3個月沒有立委，1月9日如果大家不出來投票，就無法還陳柏惟公道，強調這次投票是要展現給全國民眾和後代子孫看，「我們沒有在怕！」。

林靜儀說，之前擔任不分區立委，處理不少民眾陳情的水利地、國家保護區土地問題，但幾乎都是不小心或因世代在那裏居住而佔用，但顏家已經有那麼多的土地，還要佔用國有土地，而且明明知道佔用還不會感到不好意思，一句道歉都沒有說，直言要選立委的人卻鑽法律漏洞佔國家便宜，這樣的人還適合當立委嗎？

林靜儀說，這次選舉要將過去不公不義的事情，一定將它翻倒，呼籲大家1月9日一定要出來投票，尤其年輕朋友要返鄉投票，一起改變家鄉，大家也高呼「勇敢選靜儀，正義一定贏」，展現拚勝選的氣勢。

民進黨候選人林靜儀（左三）今天在霧峰舉辦造勢活動，現場湧進上千位支持者。（記者陳建志攝）

民進黨候選人林靜儀（左三）今天在霧峰舉辦造勢活動，立委賴品妤稱讚林靜儀在女權還有醫療的專業表現有目共睹。（記者陳建志攝）

民進黨候選人林靜儀（左三）今天在霧峰舉辦造勢活動，前國策顧問黃越綏站台時，批評顏家「陸、海、空」利益全包。（記者陳建志攝）

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