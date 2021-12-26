林佳龍催中市府快查顏家違建 都發局：市公所最晚14天內回覆

林佳龍指顏寬恒家族違建事證明確，甩鍋無效，要求市府盡快查明。（記者蔡淑媛攝）

2021/12/26 17:24

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市第二選區立委候選人顏寬恒家族再被爆出侵占龍井區國有保護區土地蓋豪宅莊園違建爭議，他反批前市長林佳龍「行政怠惰」；林佳龍今天（26日）受訪回應，強調「顏寬恒甩鍋無效」，指顏家占用國有地事證明確，在他就任市長前興建、卸任後擴建，呼籲台中市都發局秉公處理，盡快查報；都發局表示，前天（24日）已發文區公所查報，最慢14天必須回報，如果認定違建就會要求拆除。

顏寬恒家族被爆料在龍井區蓋豪宅，部分建物侵占龍井及沙鹿的國有保護區，林佳龍今天出面表示，顏寬恒擔任過立委，應對外詳細說明，反而企圖轉移焦點、甩鍋給我，他強調，不管違建是何時興建，違法就要應接受法律制裁。

林佳龍指出，顏家在龍井及沙鹿邊界的違建，占用國有土地，在胡志強在任市長、我任職前就大興土地，在我卸任後、盧秀燕上任後又擴建，事證明確，甩鍋是無效的。

針對顏家國有地違建，林佳龍呼籲市府可以秉公處理，隨著顏家知法犯法的事例愈來愈多，這次顏寬恒參選立委有必要對外回應、不要迴避，都發局也應依法查報，不受外力影響，他也說自己擔任過市長，都發局可派員現勘，不用委由區公所進行，希望都發局盡快查報，讓事實水落實出。

台中市都發局證實，該處龍井建物是在2013年取得建照，2014年興建，都發局回應，不管是誰的違建案，經舉報都依法規查報，上周四（23日）接獲舉報，隔天週五就啟動違建查核程序，已發文區公所查報，雖規定最晚14天內須回覆，但會要求加快，都發局將依資料認定，建物範圍也會比對空照圖，一旦認定違建，也會發出違建認定通知書，要求14天限期拆除改善，否則由市府排拆，法定違建認定與拆除程序與上次公保地相同。

至於顏家在南屯公保地817招待所違健，在顏寬恒在12月7日開拆，至今僅拆除部分圍牆，主建物兩側違建的屋頂開始拆除，都發局表示，每天都有派員勘查，認為拆除進度「有點慢」，目前法律未規定拆完時間，但市府AQD列管到拆完才能結案。

顏寬恒家族在龍井、沙鹿的莊園豪宅，疑侵占國有土地。（翻攝自前台中市新聞局長卓冠廷臉書）

顏寬恒家族在龍井、沙鹿的莊園豪宅，疑侵占國有土地。（翻攝自前台中市新聞局長卓冠廷臉書）

顏寬恒家族在龍井、沙鹿的莊園豪宅，疑侵占國有土地。（翻攝自前台中市新聞局長卓冠廷臉書）

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