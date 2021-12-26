貨櫃船撞台中港碼頭 港務公司︰啟動調查、明海上勘查

德翔日光輪船頭。（圖由港公司台中公司提供）

2021/12/26 15:27

〔記者陳心瑜／台北報導〕顗泰代理德翔輪日光貨櫃船今天上午約7時33分疑因風大致船尾不慎撞上台中港8A碼頭，造成約7米長的碼頭受損及1座碰電壓毀，台灣港務公司初步勘查8A碼頭防舷材本體及基座、繫纜樁、棧橋式碼頭面版RC結構（約長10米、寬4米）、輪擋（10米）受損，船身有擦撞痕跡、船艏受損，惟無其他船舶受損及無人員傷亡，也無油污及洩漏之情況。

港務公司指出，德翔日光貨櫃船為新加坡籍、總噸位9610、船上裝載584個貨櫃，原安排靠泊10號碼頭，經加派1艘拖船、總計3艘拖船的協助，已於7時36分離開8A碼頭，8時24 分靠泊11號碼頭。

台中分公司港務長林春福今天上午於港務大樓會議召開緊急應變會議宣布相關措施。包括事故現場以紐澤西護欄圍設區隔（含夜間警示），禁止人員車輛進入；請船東儘速安排水下檢查，以確認碼頭海側結構受損情形；造成8A碼頭設施損壞，請船東儘速簽認「賠償責任切結書」及「損壞調查表」，並提供損害賠償擔保金，在未完成簽認及提供擔保前限制船舶出港；8A碼頭受損尚未修復期間，啟動汽車船靠泊替代方案；明日（27日）早上10點低潮位時安排海上勘查。後續海事責任由航港局調查中。

台中港8A碼頭現況。（圖由港公司台中分公司提供）

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