顏寬恒龍井豪宅疑違建 陳柏惟跟大家道歉了

台灣基進前立委陳柏惟今天在龍井幫林靜儀站台時，對於顏寬恒在他任內疑涉違建、佔國有地，自己卻沒去檢舉，「失職」跟民眾道歉。（記者陳建志攝）

2021/12/26 15:15

［記者陳建志／台中報導］中二選區立委補選，民進黨候選人林靜儀今天在龍井舉辦造勢活動，台灣基進黨主席陳奕齊、前立委陳柏惟都出席站台，顏寬恒位於龍井、沙鹿交界的豪宅遭指違建、佔用國有地，陳柏惟今天跟大家抱歉，表示自己做得不夠，才會讓顏寬恒在他任期內房子越蓋越大間、土地越來越多，他希望顏未來顧好自己就好，不要來政治舞台、來糟蹋大家，呼籲大家票投林靜儀。

陳柏惟今天上台時，有兩位頭上戴著印有「中二過期農產」、「草莓冬瓜」紙箱的年輕人跟著他一起上台，他說在罷免過程中，大家可能看到對他不好的消息，也許看到在立法院的表現被剪成不好的影片，可能對他產生疑問，另外在地方上也有很多人放風聲，說自己沒在跑，沒在做事情，不過在國際上碰到武漢肺炎、外交打壓，他依然堅強在立院完成每一項工作，絕對沒有對不起他的薪水和大家。

不過，他還是要跟大家道歉，因為對手既然在他任期內，房子越蓋越大間、土地越來越多、越來越有錢，是他做得不夠，是他沒有去檢舉，才會讓選區出現這種「見笑（丟臉）的民眾」，跟大家深深一鞠躬說「歹勢」。

陳柏惟痛批，違建自己蓋的、國有地自己去佔的、碼頭自己去質詢搶來的，現在卻全部都推給林佳龍市長、蔡英文總統，這種人不要說當民意代表，就連選里長我也不會蓋給他，對不對？讓人家誤會，我們一輩子的打拼，我們手中的選票，以及對民主的寄望，都是要讓他家變有錢，這樣對嗎？

陳柏惟說，有錢是你顏家的事情，希望未來顧好你自己就好，不要來政治舞台、來糟蹋大家，現在推薦給大家最好的人選林靜儀醫師，讓她順利當選來替鄉親做事情。

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