台中市港區藝術中心表揚志工 顏足貴服務逾1萬小時獲表揚

台中市議員陳廷秀代表頒發特別獎給在港藝中心累計服務超過1萬小時的志工顏足貴（右）。（港藝揚供）

2021/12/26 15:01

〔記者歐素美／台中報導〕台中市港區藝術中心今天舉行志工服務隊表揚暨授證典禮，共表揚226人次及授證198位志工。今年受新冠病毒疫情影響，港藝志工總服務時數仍逾2萬小時，勇奪「衛生福利部志願服務獎」1座金質獎、6座銅質獎，以及「台中市志願服務獎」3座二等獎、6座三等獎。此外，並表揚12位在港區藝中心服務滿20年的志工，以及服務累計超過1萬小時的志工顏足貴。

台中市文化局主任秘書蕭靜萍表示，多年前在港區藝術中心服務，與志工夥伴有著深厚的感情，今日回到藝術中心，就像見到許多老朋友。志工團隊就像是個大家庭，大家非常有活力、熱情的投入志願服務的行列，也獲得衛服部多項志工大獎的肯定，謹代表市長與文化局長感謝志工朋友們致力於各項文化服務工作，積極幫台中這個城市打造文化藝術價值。

其中，志工顏足貴女士，自民國89年進入中心志工隊，服務已滿22年，是第三位在中心累計服務超過1萬小時的夥伴。顏足貴擅長拼布手作，經常與志工夥伴們分享手作之樂並支援中心手作體驗推廣活動，數十年如一日，樂此不疲，充分體現志工樂於付出的精神。

港區藝術中心指出，港藝闊別3年，今年再度招募志工，共有27位新進志工，經過2個月的培訓實習，順利加入志願服務的大家庭，新加入的成員有現任志工的父親、牽手、朋友，大家口耳相傳，呼朋引伴一起來當志工。

其中遠自彰化員林的岳先生，因為小孩曾來中心演出，喜愛上這兒的環境，2年後盼來招募的訊息，便偕同太太一起報名。在苗栗教學的張小姐則是嫁到外地的清水人，想藉加入志工隊的機會，在回鄉探親時可以順道至中心服務。

目前港藝志工隊中有11對夫妻、5家姐妹、親子檔2組，均抱持服務熱忱，相約走出家庭追求自我實現，並在園區內持續提供優質服務。而所有的志工們不論原本的身份是士、農、工、商，都化身為一顆藝文種子，散播、分享藝術文化之美。

文化局主任秘書蕭靜萍頒獎給今年榮獲衛生福利部志願服務獎勵金牌獎的港藝志工紀宗男。（港藝提供）

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