台中市港區藝術中心表揚志工 顏足貴服務逾1萬小時獲表揚
〔記者歐素美／台中報導〕台中市港區藝術中心今天舉行志工服務隊表揚暨授證典禮，共表揚226人次及授證198位志工。今年受新冠病毒疫情影響，港藝志工總服務時數仍逾2萬小時，勇奪「衛生福利部志願服務獎」1座金質獎、6座銅質獎，以及「台中市志願服務獎」3座二等獎、6座三等獎。此外，並表揚12位在港區藝中心服務滿20年的志工，以及服務累計超過1萬小時的志工顏足貴。
台中市文化局主任秘書蕭靜萍表示，多年前在港區藝術中心服務，與志工夥伴有著深厚的感情，今日回到藝術中心，就像見到許多老朋友。志工團隊就像是個大家庭，大家非常有活力、熱情的投入志願服務的行列，也獲得衛服部多項志工大獎的肯定，謹代表市長與文化局長感謝志工朋友們致力於各項文化服務工作，積極幫台中這個城市打造文化藝術價值。
其中，志工顏足貴女士，自民國89年進入中心志工隊，服務已滿22年，是第三位在中心累計服務超過1萬小時的夥伴。顏足貴擅長拼布手作，經常與志工夥伴們分享手作之樂並支援中心手作體驗推廣活動，數十年如一日，樂此不疲，充分體現志工樂於付出的精神。
港區藝術中心指出，港藝闊別3年，今年再度招募志工，共有27位新進志工，經過2個月的培訓實習，順利加入志願服務的大家庭，新加入的成員有現任志工的父親、牽手、朋友，大家口耳相傳，呼朋引伴一起來當志工。
其中遠自彰化員林的岳先生，因為小孩曾來中心演出，喜愛上這兒的環境，2年後盼來招募的訊息，便偕同太太一起報名。在苗栗教學的張小姐則是嫁到外地的清水人，想藉加入志工隊的機會，在回鄉探親時可以順道至中心服務。
目前港藝志工隊中有11對夫妻、5家姐妹、親子檔2組，均抱持服務熱忱，相約走出家庭追求自我實現，並在園區內持續提供優質服務。而所有的志工們不論原本的身份是士、農、工、商，都化身為一顆藝文種子，散播、分享藝術文化之美。