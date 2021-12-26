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    破市價6億大麻供毒鏈 台中刑警獲頒「警界奧斯卡」獎

    台中市刑大偵查佐陳聖偉（圖右），榮獲個人組查緝毒品類第二名。（市警局提供）

    台中市刑大偵查佐陳聖偉（圖右），榮獲個人組查緝毒品類第二名。（市警局提供）

    2021/12/26 13:17

    〔記者許國楨／台中報導〕劉姓詐欺犯改當「大麻自耕農」供毒給下游牟取暴利，月入超過150萬，台中市刑大偵查佐陳聖偉去年循線歷經5層溯源破獲，查扣市價超過6億元的大麻，由於當時是台灣治安史大麻數量最高的刑案，陳員今年也獲頒有「警界奧斯卡」之稱的國家警光獎項，不居功的他謙虛說，有賴團隊合作，此殊榮是屬於大家的。

    本月22日，「110年國家警光獎」頒獎典禮，由內政部長徐國勇、警政署長陳家欽、中華民國警察之友總會理事長郭台強及最高顧問葉國一，分別頒發獎座與獎金表彰警察功績，激勵員警工作士氣，全力打擊犯罪，維護社會治安，其中台中市警局強勢打擊黑勢力，檢肅非法槍械、掃蕩網路賭博及地下錢莊、查緝毒品，破獲多起暴力犯罪、販毒集團、詐騙集團案，榮獲團體組偵查犯罪類優等。

    而台中市刑大研發「刑案現場搜扣證物數位履歷系統」，導入具唯一碼辨識「QR Code證物標籤」，結合「數位自動」、「智慧物聯」及「雲端監管」等概念，整合於「科技偵防情資整合分析平台」，率全國各警察機關首創建置，榮獲團體組綜合規劃類第2名；另市警局設置AI智慧偵測車行軌跡及車牌辨識等執法設備，達到「降低交通事故」及「增進交通順暢」目標，也榮獲團體組改善交通類第3名。

    在個人組查緝毒品類，台中市刑大偵查佐陳聖偉榮獲第2名，大雅分局偵查佐吳增輝、刑大偵查佐曹育郎二人獲優等；其中陳員偵辦毒品案，契而不捨、層層溯源，查獲大麻植株1361株、大麻花9包、大麻葉2包等證物，估算查扣大麻毒品不法所得市值約6億元。

    另市刑大偵查佐黃煒智偵辦組織詐欺洗錢集團，歷時1年半查緝，破獲多起洗錢、詐欺機房，總共查獲19人，向法院聲請並經裁定扣押帳戶金額達7千多萬，榮獲個人組打擊詐欺類第2名；刑大偵查佐林孟諄歷時5個月追查，將侯姓治平對象檢肅到案，查獲集團成員10人聲押獲准，全案依組織犯罪起訴在案，也在個人組反黑肅槍類榮獲優等。

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