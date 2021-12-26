批林靜儀新競選影片不實 顏寬恒：激起年輕人「仇富反商」

針對龍井豪宅涉及違建及佔用國有地等爭議，顏寬恒一再強調一再強調「一切都按照合法程序辦理」，是否佔用或違建，要由主管機關認定。（記者歐素美攝）

2021/12/26 13:11

〔記者歐素美／台中報導〕顏寬恒今天針對媒體龍井豪宅及公保地違建及佔用國有地問題，一再強調「一切都按照合法程序辦理」，是否佔用或違建，要由主管機關認定，不是對手或媒體說了算，並批評對手林靜儀及民進黨利用不實指控發布最新競選影片，激起年輕人「仇富反商」、撕裂社會，像中國共產黨操作紅衛兵一樣，將台灣年輕人操作成綠衛兵；對手林靜儀則呼籲顏寬恒針對龍井豪宅等爭議說清楚

針對林靜儀昨晚發布最新競選影片，指稱「地方籠罩在恐懼之中，要大家出來」；顏寬恒說，競選主軸應該回到台中市第二選區的發展跟需求，但是我們看到林靜儀醫師把寬恒對NCC提出質疑等不實指控影片納入競選主軸，而且企圖利用這些不實影片影響年輕人，讓年輕人「仇富反商」。

他批評民進黨執政後，台灣的經濟一路的敗壞，低所得、高房價也都在民進黨執政時期所產生，如此不知道改進檢討，竟然還用這樣政治操作的方式，就如同當時共產黨在中國的文化大革命一樣，操縱紅衛兵來打倒地主、資本家及企業家，製造世代及族群的對立，激起年輕人仇富反商的情結，造成社會撕裂，是不是林靜儀醫師及民進黨就是要如法炮製共產黨在中國操作的紅衛兵一樣，在台灣施行，將台灣年輕人操作成綠衛兵。

民進黨立委林楚茵指稱公保地違建涉及佔用逾40坪國有地，國產署也發新聞稿表示，佔用面積逾134平方公尺要求拆除還地，媒體詢問顏寬恒是否早就知道佔用國有地一事？顏寬恒說，國有土地的承租一切都按照規定辦理，所有的行政程序也都合法在執行當中，「相關問題不是她（指林楚茵）說了算、寬恒說了算，不是新聞媒體說了算，應該由主管機關來認定」。強調公保地不是他持有，但國有地承租及拆除部分，都按照合法程序及安全範圍由專業工班進行當中。

針對國產署要求補繳補償金，媒體詢問「繳了嗎？繳了多少錢？」「會拆除違建嗎？」前台中市新聞局長卓冠廷批評顏寬恒「得了便宜還賣乖」，前台中市長林佳龍也指出「違反法規卻反問政府不查，並非擔任立委應有的態度」

顏寬恒則回應時再次強調，國有地的租賃都是按照合法程序來進行，需繳還的補償金也都會繳還。並批評林佳龍當時擔任台中市長時為何沒有對此進行調查，而在事後才利用媒體，用媒體放話、用媒體指控，在選舉時做出這種無端指控、烏龍爆料？強調房子當時在申請建照時都按照合法程序辦理，是否違章，不是對方陣營、媒體說了算，要由主管機關決定。

針對林靜儀指稱若沒罷免跟公投，中二選區也不用三個月選三次，顏寬恒說，公投及罷免都是人民直接民意的展現，也是人民的權利，從這樣的言行當中，是不是能理解為「公投及罷免的對象只要不是民進黨都可以，只要是民進黨都不行」，這樣的言論及主張直接表明林靜儀醫師及民進黨就是要「沒收公投」。

針對顏家龍井豪宅涉及違建爭議，林靜儀指出，我們就等市府27日勘驗的結果，其實817公保地也有國有地，國產署也將於27日勘查，所以這些事，地方民眾都很關注，也牽涉到資源不公平或者對於國家法律上面他們有取得先機，甚至這些資訊有利用國家法規漏洞的部分，這個一定得查清楚，對於台中市民及全台關注這些議題的民眾才能是一個好的交代。希望顏寬恒針對這些大家關注的爭議說清楚，在選戰的過程中，大家能夠各自跟選民說清楚我們的願景及台中市未來發展的想法。

顏寬恒前往烏日榮泉棒球場，為烏日棒委會主委盃棒球錦標賽開球。（記者歐素美攝）

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