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    批顏寬恒家族占國有地蓋豪宅 林靜儀：貪到不知羞恥

    顏寬恒家族涉占國有地蓋豪宅，中二選區立委補選候選人林靜儀林靜儀（中）批貪到不知羞恥。（記者蔡淑媛攝）

    顏寬恒家族涉占國有地蓋豪宅，中二選區立委補選候選人林靜儀林靜儀（中）批貪到不知羞恥。（記者蔡淑媛攝）

    2021/12/26 12:50

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕民進黨中市第二選區立委補選候選人林靜儀今天在龍井天波府舉行造勢大會，針對國民黨候選人顏寬恒家族連爆違建爭議， 林靜儀再批顏寬恒已有60多筆土地還不夠，還侵占國家土地，「貪到不知羞恥！」呼籲選民在1月9日勇敢投票，讓國民黨死心「不要再亂搞了！」

    林靜儀表示，一般民眾種田、蓋房子不小心占到國地，是對法律不了解，被舉報後要馬上拆，國家法律對民眾是照步來，但她從來沒看過，竟有立委知法犯，批顏寬恒家醫侵占國有地、公保地蓋違建。

    林靜儀質疑顏寬恒名下已有60幾筆土地還不夠，還占國家土地，她不敢相信怎麼會做這種事，如果沒這次補選，大家被騙10幾年，她更說這60幾筆土地是有登記的，他的家族可能還更多，痛批「真得有夠貪，貪到不知羞恥！」

    林靜儀也說，我的對手（顏寬恒）稱他是在地的，我原本認為他們是很有能力買地，現我要說是他們「很有能力侵占土地」，在立院修法，沒想到他們家要去拿好處。

    立法院副院長蔡其昌在龍井造勢大會為林靜儀站台，批顏寬恒家族弊案一波接一波，向選民提出請託支持林靜儀，讓林靜儀一起推動中火無煤、改天然氣，不再受市長盧秀燕擋照延遲中火無煤計畫，也希望林靜儀一起推動海線鐵路雙軌高架捷運化。

    林靜儀強調立委是要為地方服務、能力要好，制定國家政策、國家法律，國民黨讓中二選區3個月內選舉3次，先是罷免掉好立委陳柏惟，又推公投案阻礙國家發展，這種國黨要讓他倒，現在第3次選舉1月9日中二補選投票日，呼籲選民在1月9日勇敢投票，讓國民黨死心「不要再亂搞了！」

    民進黨中市第二選區立委補選候選人林靜儀（中）今天在龍井天波府舉行造勢大會。（記者蔡淑媛攝）

    民進黨中市第二選區立委補選候選人林靜儀（中）今天在龍井天波府舉行造勢大會。（記者蔡淑媛攝）

    中二立委補選候選人林靜儀（中）今天在龍井天波府舉行造勢大會，立法院副院長蔡其昌（右）站台相挺。（記者蔡淑媛攝）

    中二立委補選候選人林靜儀（中）今天在龍井天波府舉行造勢大會，立法院副院長蔡其昌（右）站台相挺。（記者蔡淑媛攝）

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