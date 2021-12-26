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    都穿白色外套拜票 林靜儀、顏寬恒被拱「握手10秒鐘」

    林靜儀及顏寬恒出席烏日建興宮建醮法會，在媒體促成下握手逾10秒。（記者歐素美攝）

    林靜儀及顏寬恒出席烏日建興宮建醮法會，在媒體促成下握手逾10秒。（記者歐素美攝）

    2021/12/26 12:40

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市烏日區建興宮建廟270年及重建30周年建醮祈福法會團拜，台中市第二選區立委候選人林靜儀儀及顏寬恒不約而同穿著白色外套到場，在媒體促成下彼此握手長達十秒，互道「加油」，事後媒體問顏寬恒「有人說你們兩人都穿白衣像情侶裝，你自己感覺怎麼樣？」顏寬恒笑說「我會被我太太罵啦，謝謝」。

    台中市烏日區建興宮建廟270年及重建30周年建醮祈福法會團拜，顏寬恒及林靜儀先後到場，兩人原本只是點頭致意，在法會會場時，林、顏兩被安排站在一起，媒體詢問兩人「難得如此近距離接觸，有沒有想對對方說什麼？」林靜儀說「加油阿，彼此努力」，顏寬恒說「加油」。

    媒體再問互道加油沒有握手一下？兩人才握手。林靜儀與顏寬恒握手時一再說「加油」，顏寬恒則不斷回應「謝謝，謝謝」，兩人握手長達10餘秒。

    媒體再問「今天很冷，兩人都穿很少，好像都不怕冷？」林靜儀笑答「選舉都不太會冷」；顏寬恒則說「這邊很暖和了啦」。兩人在建興宮建醮祈福法會中不期而遇，林靜儀說，其實大活動大家都會來，相信大家都希望這種大活動大家都參與，愈多人關心愈多人來愈好。

    媒體再追問「有沒有什麼祝福對方的話？」林靜儀及顏寬恒不知要答什麼，愣了一下，現場有點尷尬。旁邊一位婦人則說「高票當選」，讓林靜儀忍不住笑出來。

    主持大法師何泰昌趕緊出來解圍說「我認為在這麼神聖的地方，我們就以傳統來拜拜祈福就好，不要偏離我們的主軸就好，不要為難對方」，還說「有事情我代為回答，有事情請問我就好」，林靜儀回應說「非常有道理」。

    隨後，顏寬恒轉往烏日榮泉棒球場為烏日棒委會主委盃棒球錦標賽開，媒體詢問顏寬恒「有人說你們兩人都穿白衣像情侶裝，你自己感覺怎麼樣？」顏寬恒笑說「我會被我太太罵啦，謝謝」。

    林靜儀及顏寬恒出席烏日建興宮建醮祈福法會團拜，不約而同穿著白色外套。（記者歐素美攝）

    林靜儀及顏寬恒出席烏日建興宮建醮祈福法會團拜，不約而同穿著白色外套。（記者歐素美攝）

    林靜儀及顏寬恒出席烏日建興宮建醮祈福法會團拜，並與廟方人員合照。（記者歐素美攝）

    林靜儀及顏寬恒出席烏日建興宮建醮祈福法會團拜，並與廟方人員合照。（記者歐素美攝）

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