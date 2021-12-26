林靜儀龍井大造勢 賴清德猛轟顏家：蓋違建、佔國家土地

賴清德副總統（左）今天到龍井幫林靜儀（右）站台，兩人進場時受到民眾歡迎。（記者陳建志攝）

2021/12/26 12:34

［記者陳建志／台中報導］台中第二選區民進黨候選人林靜儀今天早上在龍井舉辦造勢活動，副總統賴清德到場站台火力全開，呼籲龍井鄉親這次票投林靜儀就是給陳柏惟公道，並說顏家擔任公職從龍井豪宅佔用國有地、817招待所違建，還有105號碼頭牽涉家族利益，都是在累積家族的財富，拜託大家1月9日支持林靜儀，還陳柏惟公道，也給認真的林靜儀公道，帶領群眾高呼「勇敢挺靜儀，正義一定贏」。

林靜儀今天上午在龍井天波府前舉辦造勢活動，雖天氣寒冷仍吸引近千位民眾到場參加，副總統賴清德進場時，民眾爭相跟他擊掌，賴清德並感謝民眾公投時出來投票守住台灣。

賴清德說，林靜儀當選首先是還給陳柏惟公道，2年前他用理想、熱情順利當選，理論上在立法院表現受到肯定，但卻被對手利用家族力量發動罷免，這對陳柏惟沒公道，若利用這種手段可以當選，以後只要選輸就用家族力量罷免，再用家族力量補選當選，這樣社會就沒公道了，顏家若有氣魄照理是4年後再一決雌雄，結果卻利用家族力量「走法律縫」，這種行為絕不能支持。

賴清德說，林靜儀當選「社會才有公道」，強調地方的信仰，不論是媽祖聞苦救難、天主教還是龍井天波府的楊府元帥，都強調有權力的人要跟人民站在一起，強調顏家這麼多年來大家給他們機會擔任議員、省議員、議長、立委，結果都在搞個人、家族的利益，在龍井、沙鹿交界有一個大豪宅，面積有1000多坪，幾乎是總統府的一半，還佔用國有財產署的土地。

另外，在南屯還有招待所，上面還蓋違建，並利用立委的職權在立法院質詢，結果是家族想介入105號碼頭的經營，清泉崗產業園區開發，時代力量也已經質疑環評有問題，種種行為都不是為老百姓做事情，而是為了家族和個人利益。

賴清德說，人民力量要交給替民眾做事情的人，這樣才符合社會公道，林靜儀過去表現就是最適合的人選，為了社會公益請大家支持林靜儀，還說她擔任立委時，自己擔任行政院長，表現如何他非常清楚，為了社會公義，拜託大家1月9日堅持正義，讓中二選區一年四季都可以開出自由的花朵。

賴清德副總統（右三）今天到龍井幫林靜儀（右四）站台，強調支持林靜儀就是給陳柏惟（右一）和林靜儀公道。（記者陳建志攝）

林靜儀今天在龍井舉辦造勢活動，雖天氣寒冷，現場湧進近千位民眾相挺。（記者陳建志攝）

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