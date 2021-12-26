顏寬恒涉占國有地蓋豪宅 林佳龍：竟甩鍋給我

林佳龍指顏寬恒占用國有地、水保地蓋豪宅，「最後甩鍋給林佳龍」（記者蔡淑媛攝）

2021/12/26 12:05

〔記者蔡淑媛／台中報導〕民進黨中市第二選區立委補選候選人林靜儀今天在龍井舉行造勢大會，競選總部主委林佳龍站台表示，國民黨候選人顏寬恒占用國有地、水保地蓋豪宅，「自己立法又不守法，土地變他家，怎麼建都可以！」、「最後甩鍋給林佳龍」，痛批大家要拚經濟、不要拚顏家的經濟！

林佳龍表示，顏寬恒占用國有地蓋壯園，指他當市長的違建卻沒查，調查結果前市胡志強就大興土木，這屆換盧秀燕就任市長時擴建增高又增胖，還有南屯區兒童遊樂區的公保地也被圈地，在他沒做市長後又大興土木，變顏家招待所，呼籲大家選舉好人才，但拚經濟不是拚顏家的經濟！

林佳龍也說，清泉崗變更為產業園區是誰開始，也是盧秀燕當市長開始，為土地利益、變更炒作、重劃，他強調自己擔任市長時違法的事不能通過，12單元重畫從林佳龍喊停。

林佳龍又說，縣市未合併前縣區沒有大建設，他拒絕縣區邊緣化，從海線做起，三井outlet來了，帶來經濟發展，港市合作做離岸風電，龍井國中設高中變完中學，增加公園、托老、托嬰機構。

林佳龍指出，擔任市長時建設交通把海線的台鐵變雙線化、高架化，現在市長變「沒收」，現在高架化市長不做，還好雙線化時是他擔任交通部長時通過預算，做南北對開雙線鐵路，但捷運藍線交通部已通過，龍井有也捷運可坐，但現在市府又有撤回、要改路線，他呼籲支持林靜儀，讓交通建設、山海環線進行，最後他表示，這次補選不好選，投票率很低，對手有投票部隊、有椿腳，呼籲大家做林靜儀分身，一人拉10票相挺。

林靜儀在龍井舉行造勢大會，賴清德、林佳龍站台支持。（記者蔡淑媛攝）

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