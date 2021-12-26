貨櫃輪撞上台中港碼頭 外國船員驚呼「Oh my god」！

德翔輪日光貨櫃船26日上午停靠台中港時，疑因風大撞上8A碼頭，造成碼頭及船尾毀損。（擷取自報廢公社）

2021/12/26 11:21

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台中港驚傳貨櫃船撞碼頭！ 船頭凹陷毀壞

〔記者歐素美／台中報導〕「Oh my god」！顗泰代理德翔輪日光貨櫃船，今天上7點半左右，進入台中港涖準備停靠時，疑風太大致船尾不慎撞上台中港8A碼頭，造成約7米長的碼頭受損及1座碰電壓毀，德翔日光輪則船頭凹陷，中部航務中心目前正調查這起事故發生的原因。

德翔輪日光貨櫃船今早停靠碼頭時，貨櫃船緩緩向碼頭靠近，碼頭工作人員正在錄影，意外發現船沒停住，直接撞上碼頭，多名外國船員不斷驚呼「Oh my god」。中部航務中心表示，不排除是因風大造成貨櫃輪撞上碼頭，但詳細事故原因目前調查中。

據台中港務分公司監控中心通報，今天上午7點33分，顗泰船務公司代理的德翔輪日光貨櫃船，預計靠泊11號碼頭卸貨櫃，初判因受劇烈天候影響，貨櫃輪進入迴船池後無法轉向，致碰撞8A碼頭尾端，初步勘查造成5至7米碼頭範圍受損及1座碰墊毀壞，德翔日光輪船頭凹陷，無人員傷亡，目前該輪已靠泊11號碼頭卸貨櫃。

台中港務分公司表示，後續將由運安會及航港局進行海事調查，碼頭受損部分台中港務分公司已派員勘查，評估損壞金額，船東須提出理賠擔保金給台中港務分公司，船舶航安部分，須經航港局檢查適合航行，日光輪才能出港，目前該輪已被管制出港，靜待調查。（11:41更新）

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