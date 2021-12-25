豪宅違建爭議 顏寬恒批林佳龍為何不查？林佳龍回應了...

針對莊園豪宅違建，顏寬恒今天說，當時是民進黨執政，市長是林佳龍，為什麼當時不查處，現在又來爆料與烏龍指控，是否說明當時的行政怠惰？（記者張瑞楨攝）

2021/12/25 18:53

〔記者張瑞楨／台中報導〕前台中市府新聞局長卓冠廷、立委管碧玲，質疑國民黨中二選區立委補選候選人顏寬恒，位於沙鹿、龍井交界的豪宅莊園，蓋違建並佔用國有保護區土地，顏寬恒今天強力回擊說，當時是民進黨執政，市長是林佳龍，為什麼當時不查處，現在又來爆料與烏龍指控，是否說明當時的行政怠惰？對此，林佳龍辦公室回應說，豪宅於2014年大興土木蓋違建時，林佳龍尚未上任市長，如果違反法規，卻反問為何政府不查，並非擔任立委的應有態度。

前台中市新聞局長卓冠廷等人，近期質疑顏寬恒位於沙鹿區的豪宅莊園，不但加蓋違建，部分違建還佔用國有保護區土地，顏寬恒今天參加中市政府舉辦的霧峰區民生橋改建動土典禮時，對此回應說，「違建不是我說了算，也不是卓冠廷說了算，都要交給相關單位判斷」。

他強調，當時是民進黨執政，卓冠廷是新聞局長，台中市長是林佳龍，為何當時沒有查處，到現在再來烏龍爆料指控，是否說明了當時的行政怠惰？

對此，林佳龍辦公室回應說，上述豪宅是2013年竣工，2014年大興土木蓋違建時，林佳龍尚未上任市長（林佳龍是2014年12月才就任台中市長），此案曝光後，「無論顏家或是台中市政府，都應坦然面對檢視與社會公評」，如果違反法規，卻反問為何政府不查，如此帶頭違法，卻不正面依法回應說明，並非擔任立委的應有態度。

林佳龍辦公室強調，顏家成員曾任公職、家人具公職身分，理應以法規為最基本的標準，檢視自身財產是否符合規範，該辦公室呼籲，顏家應正面回應釐清大眾的疑慮，此案既已遭到糾舉，台中市政府更應該積極介入，主動依法行政，才能讓質疑水落石出，不必陷入不必要的口水。

卓冠廷則反駁說，莊園豪宅佔用國有地長達7年，顏寬恒沒有道歉，卻反而怪罪當時的林佳龍市府，「沒有發現你偷偷摸摸的違法行為？」，得了便宜還賣乖，偷做壞事還怪人沒發現？他開玩笑說，顏寬恒指這場選舉，是民主最後一道防火牆，「我真的很想問，您這道防火牆，也是違建吧？」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法