台中東大溪甩臭名！礫間淨化污水 加碼水力發電

台中市水利局在東大溪設礫間水質處理設施，讓東大溪不再污臭。（台中市水利局提供）

2021/12/25 19:13

〔記者蘇金鳳／台中報導〕位在東海大學旁的東大溪，附近生活污水排入，終年污臭，東海大學無償提供設施場域所需用地，台中市水利局前年啟動「東大溪水環境及鄰近區域環境改善工程」，日處理污水量達1萬噸，還利用地勢高低差發電，供應溪畔步道路燈電力，在今天耶誕節啟用。

「東大溪水環境工程暨環境教育館」今天舉辦啟用典禮，台中市副市長令狐榮達與東海大學校長王茂駿校長、水利局長范世億、行政院環境保護署副署長蔡鴻德副署長、李鴻源教授及民代與會，一起點亮東大溪，送給東海大學生及東大溪附近住戶及台中工業區廠商耶誕大禮。

水利局長范世億說，位於東海大學旁的東大溪，隨著商圈夜市的興起，生活及營業廢污水不斷匯入，水質混濁惡臭，儼然成為一條臭水溝。東海大學、附近住戶及工業區廠商都希望東大溪整治，東海大學無償提供用地，順利讓市府啟動「東大溪水環境及鄰近區域環境改善工程」，向環保署爭取加上市府預算共3億進行整治，前年2月14日動工。

范世億說，整個工程巧妙利用地形高低差，在東大及商圈污水出口處設礫間水質處理設施，以全重力流輸送水體方式，日處理污水量達1萬噸，成為乾淨的水流到下游，而且還可發電，每日發電裝置容量1200W，供電給溪旁的步道路燈。

此外，也於東海大學提供的建築空間合力打造「東大溪水文化暨環境教育館」，就在校園內，目前已舉辦10幾場與在地及NGO團體互動式對談活動，結合學校及公民力量，成功達成水質淨化、環境改善、生態復育以及環教推廣的永續目標。

今天啟用活動還特別邀請計畫執行過程參與過的在地里民、商家、民意代表及NGO團體們一同見證，「筏子溪水文化暨環境教育館」的吉祥物「阿筏」及耶誕老公公也到場加持，東海大學風信子民謠吉他社及熱舞社開場演出，熱鬧氛圍為東大溪的啟用增添活力，也讓東大溪正式亮起來。

在東大溪設礫間水質處理設施利用高低差水力發電，供電溪畔路燈。（台中市水利局提供）

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