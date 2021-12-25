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    顏寬恒回應佔地「毫無所悉」 林楚茵再批厚「顏」無恥

    顏寬恒家族的817招待所占用國有地被踢爆，顏寬恒對此表示毫無所知，民進黨立委林楚茵痛批厚「顏」無恥。（記者張瑞楨攝）

    顏寬恒家族的817招待所占用國有地被踢爆，顏寬恒對此表示毫無所知，民進黨立委林楚茵痛批厚「顏」無恥。（記者張瑞楨攝）

    2021/12/25 18:19

    〔記者簡惠茹／台北報導〕民進黨立委林楚茵以國產署資料，揭露台中第二選區立委補選國民黨候選人顏寬恒家族的817招待所占用國有地，顏寬恒今天回應毫無所知，林楚茵痛批是忘記還是害怕想起來？種土皇帝式的圈地根本只能送他四個字厚「顏」無恥。

    民進黨立委林楚茵昨天再拿出國產署資料，直指眾所矚目的顏寬恒家族位於中市南屯區的招待所（817招待所），不但在公共設施保留地（公保地）蓋違建，且還佔用緊鄰的公園用地，約137平方公尺，他質疑顏家是土皇帝、占地為王嗎？對此，顏寬恒今天回應說，此事他毫無所知，無從回應。

    林楚茵今天再表示，顏寬恒是忘記還是害怕想起來？顏竟然以毫無所悉無從回應來回應顏家招待所侵佔國有地，顏氏王朝恐怕占用的國有地太多，一時想不起來南屯政商樂園也有兩塊，這不是厚顏無恥，就是無法無天。

    林楚茵指出，經過向國有財產署查證，顏家南屯817政商樂園的後門確實占用了共134平方公尺的國有地，一般人買地蓋房子都會先進行鑑界，只有「在地為王」的顏家，可以「無法無天」直接把後門蓋在國有地上，面對這種上百平方公尺的誤差，顏寬恆竟然「毫無所悉」？

    林楚茵痛批，這種土皇帝式的圈地根本只能送他四個字厚「顏」無恥，如果連你家招待所侵佔國有地都能「毫無所悉」，民眾選你當立委，還要指望你「知悉」什麼事？還是顏家根本把中二選民當塑膠？這樣的回應，無法掩蓋貪婪的顏家致富之路。

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