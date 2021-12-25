立委會勘「台中市文化城中城擴張復甦及再造計畫」 爭取補助3080萬

立委黃國書（前）會勘「台中市文化城中城擴張復甦及再造計畫」，希望未來能帶動地方文史教育與活絡文化經濟。（記者張瑞楨翻攝）

2021/12/25 15:32

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市西區擁有豐富的文化資產建物，包括修復中的古蹟台中州廳、大屯郡役所及台中刑務所官舍群之外，「大屯郡守官舍」、「台中刑務所官舍群（擴大範圍）」、「台中地方法院舊宿舍」及「西區四維街日式招待所」，已列入「台中市文化城中城擴張復甦及再造計畫」內，立委黃國書昨天（24日）會勘，爭取中央補助3080萬元，也期待古蹟整建，能帶動地方文史教育與活絡文化經濟。

台中市文資處長李智富會勘時表示，台中市政府推動的「台中文化城中城歷史空間再造計畫」，是以台中舊城區為計畫核心，將台中州廳及週邊附屬建築群、刑務所及週邊附屬建築群與綠空計畫所處空間改造，由原來的行政治理改變為文化治理，藉由台中火車站向台中市各歷史空間與據點推展與延伸進行歷史現場的再造。

立委黃國書說，上述計畫執行的5年間，他向文化部爭取了共5億8千多萬元補助，超過總經費的一半，今年8月他再次向中央爭取到前瞻計畫共3080萬元補助「台中市文化城中城擴張復甦及再造計畫」，明年將啟動此計畫中位於林森路40號的「大屯郡守官舍」修繕工程，同時林森路三民路口的「台中刑務所官舍群（擴大範圍）」、林森路府後街口的「台中地方法院舊宿舍」及四維街1號的「西區四維街日式招待所」等也將透過這筆補助進行修復工程規劃。

黃國書強調，期待透過文化資產的整建，帶動地方文史教育與活絡文化經濟。

文化部文資局粘振裕副局長表示，「歷史建築大屯郡守官舍修復工程」總經費2686萬元，將修復並保存建築本體與構造功能性，並建構完整的機電管線設備與強化防災設施，同時也將進行外部景觀環境施工，預計2024年完成。

此外，「歷史建築台中刑務所官舍群（擴大範圍）修復規劃設計」、「歷史建築台中地方法院舊宿舍群修復規劃設計」與「歷史建築西區四維街日式招待所修復規劃設計」的總經費分別為765萬、710萬與240萬元，規劃重點除了修復並保存建築本體構造之功能性外，也會配合未來整體計畫之活化策略進行再利用設計，上述3項規劃設計案預計明年及後年完成。

立委黃國書（右）會勘「台中市文化城中城擴張復甦及再造計畫」，希望未來能帶動地方文史教育與活絡文化經濟。（記者張瑞楨翻攝）

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