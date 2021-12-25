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    「金色葫蘆墩」光藝術展演 無人機「生命的色彩」吸睛

    「金色葫蘆墩」光藝術展演，光彩奪目。（記者張軒哲攝）

    「金色葫蘆墩」光藝術展演，光彩奪目。（記者張軒哲攝）

    2021/12/25 14:02

    〔記者張軒哲／台中報導〕今日耶誕節，台中市府繼日前於石岡登場的山城花漾藝術燈節點亮台中市之後，「金色葫蘆墩」光藝術展演也於昨晚平安夜以精彩無人機展演「生命的色彩」揭序，此作品曾榮獲MUSE鉑金獎及DRIVEN x DESIGN紐約設計大獎銀獎，透過首次規劃無人機於葫蘆墩公園第五區軟埤仔溪水面展演，結合燦爛奪目的水面燈光及音樂的躍動，讓欣賞的民眾大呼過癮。民眾還可在明年1月1日及1月8日晚間7時前來感受全新的視覺、聽覺雙重饗宴！

    「全城亮起來！」台中市副市長令狐榮達指出，從耶誕節、新年元旦、農曆春節到元宵節這一段時間，市府各局處團隊一起努力，在都會區、屯區、海線、山城都有佈展裝置藝術燈飾，讓大家覺得有溫馨幸福的感覺。豐原的葫蘆墩公園是台中市最大的河濱公園，在花博時期曾做過展覽場，此次觀旅局舉辦「金色葫蘆墩」光藝術展演，在第四區跟第五區共有8座藝術燈飾，河岸美麗的裝置，配合上光影、光環境、音樂以及無人機的展演，「非常有看頭」。

    住在葫蘆墩公園附近的黃小姐指出，葫蘆墩公園自從花博之後，市府有慢慢做建設，給這邊的居民有很多活動空間，她自己住附近，每天都來運動。這一次耶誕節活動很用心布置，無人機的展演也令人驚喜，讓這個公園增色不少，「會推薦朋友來看」。

    觀旅局表示，位於第五區光藝術作品「豐收」以豐原最具代表性的稻穗作為發想，在河岸邊插滿了金黃色稻穗，望著閃閃發亮的稻穗，感受豐原散發著金燦燦光芒，吸引滿滿人潮駐足觀賞，在聖誕夜漫步河岸邊猶如進入金色葫蘆墩世界，光彩迷人。

    葫蘆墩公園光藝術展演利用原生地貌帶來撫慰人心的感動，透過燈光讓人漫步於月下豐原夜色、回味豐原人文歷史。觀旅局指出，活動展期至明年1月9日，遊客可至葫蘆墩公園倘佯河畔夜色之美。

    「金色葫蘆墩」光藝術展演無人機點亮夜空。（記者張軒哲攝）

    「金色葫蘆墩」光藝術展演無人機點亮夜空。（記者張軒哲攝）

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