林靜儀大造勢 陳柏惟：不要讓家族政治繼續代表中二選區

陳柏惟表示，這次一定要選對人，否則會讓人覺得價值觀錯亂。（記者蘇金鳳攝）

2021/12/25 13:28

〔記者蘇金鳳／台中報導〕民進黨提名的中二選區補選立委候選人林靜儀今天在烏日舉行大造勢，林靜儀競選總幹事陳柏惟表示，這次中二選區沒有選對人，代表是向全台灣人講，中二選區的價值觀是「喜歡霸佔土地」，「喜歡用公權力圖利自己」，「當立委是為了賺錢」，中二選區的選民不要這種價值觀！

陳柏惟表示，有人做立委房子越大、土地越多越有錢，這是台灣的民主政治嗎？他當了兩年的立委如此努力，卻被對手炒家滅族，台灣沒有公平正義嗎？

陳柏惟指出，過去笑他的這個人，利用立委職權，取得國家土地，讓他家越來越有錢，從未看到如此民代，不是為選區的民眾而是為家族利益，甚至連讓人當兩年立委都不行，還要用罷免方式奪權，他呼籲支持者，不要選這種民代來代表中二選區，不要讓台灣其他區的人民一說到烏日，就說烏日選出一個黑道立委，不要讓人說這一選區是沒有智慧的地區。

陳柏惟強調，罷免他的事，過去就過去，想不到對手還要生吞活剝，打擊林靜儀說是空降，他也是空降，但他非常努力當了兩年的立委，台灣的民主不是要選皇帝 、國王，是要選一個跟你我一樣努力就可出頭天。

陳柏惟暗指對手吃銅吃鐵，但如此多年夠了吧，政治不是有錢、不是請人吃飯，而是要推動政策選出好的人才，而中二選區這次要選出在台中努力30多年，長期追求民主自由的林靜宜。

陳柏惟呼籲中二選區的選民，不要讓家族政治繼續代表中二選區，不要讓躺在家裡就如此胖的人來代表中二選區、不要讓不用努力就有別墅的人來代表，要讓肯打拚且專業的林靜儀來代表中二選區的立委。

陳柏惟更提出，這一次要用選票跟對手講，被趕下台一次還不夠，還要再趕對手下台第二次。

陳柏惟表示，這一次不是為了民眾自己及選區，是為了選出代表台灣人民及台灣國會，是代表台灣的民意代表，這一場補選如果沒有選出對的人選，等於是跟全台灣的人講，中二選區的民眾喜歡霸佔土地、喜歡用公權力圖利自己、喜歡當立委是為了賺錢，「我們不要這種價值觀！」「我們要追求公義的人」，不要自私的人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法