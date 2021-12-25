林靜儀：若不是國民黨罷掉陳柏惟還搞公投 中二不用3個月選3次

林靜儀在烏日舉辦造勢大會。（記者何宗翰攝）

2021/12/25 12:14

〔記者何宗翰／台中報導〕台中市第二選區候選人林靜儀今天在烏日舉行造勢大會，高雄市長陳其邁、立委莊競程、張廖萬堅、王定宇、鄭運鵬等人都到烏日站台，林靜儀表示，很多貴賓致詞時都說，她是一個奇怪的女生，不愛賺錢，當醫生好好的還出來選舉，但如果不是國民黨把前立委陳柏惟罷免掉，還搞公投，中二選區不用3個月選3次。

林靜儀說，對手顏寬恒一直說要選在地，她在台中30年了，求學、當醫生，接生出來的都是台中的小孩，「我會擔心他們長大了、唸書了，他們的未來是怎樣？如果長大了去打電動怎麼辦？路上遇到黑道怎麼辦？以後找不到工作怎麼辦？」

林靜儀說，公投結果證明，民進黨知道國家未來怎麼走，如果國民黨正常的話，大家不用週六出來，在這邊聽演講。她很擔心，大家1月9日不出來投票，因對手的組織很厲害，里長都知道每個家裡有多少人還沒出來投票，平常都不理政治的，那天都會出來投票。

「有民眾說，電視也是花好幾萬買的，為什麼要我不要看！」林靜儀說，「對手說不要看電視，連跟我握手都不行」，政治不應該怕人比較，買東西也貨比三家，中二選區20年來政治不會改變，不會進步，只有顏家的違建進步而已，以前大家都知道顏家有辦法，現在大家才知道原來這麼有辦法。

林靜儀說，817公保地、105碼頭、國有保護地，都如出一轍，當政治人物是替地方、替國家做事，不是搞重劃、改法律、搞變更，大家都愛賺錢，60幾間房子，夠了吧！

林靜儀說，「大家都跟我一樣，買房靠貸款，違建會被政府拆，沒有人可以像顏家那樣」，「這是政治的惡瘤，我當醫生20年，我們一起把惡瘤拔掉！」

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