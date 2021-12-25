陳其邁為林靜儀站台 爆料她念醫學院時是「怪咖」

高雄市長陳其邁（右二）、立委莊競程（左一）、立委張廖萬堅（左二）、立委鄭運鵬（右一）到烏日替林靜儀（中）站台。（記者何宗翰攝）

2021/12/25 11:51

〔記者何宗翰／台中報導〕台中市第二選區候選人林靜儀今天在烏日舉行造勢大會，高雄市長陳其邁特地從高雄北上為林靜儀站台，他說自己是靜儀中山醫學院的學長，在台中有很多美好的回憶，他之後去台大唸書，但是靜儀留在台中，繼續照顧患者、照顧市民健康，記得她在醫院服務時，接生七千多個孩子，是大家都稱讚的好醫師。

「靜儀是個怪咖！」陳其邁說，他念碩士後就走上政治路，靜儀原本在醫院服務的好好的，但也走上斜槓人生，參與政治運動。她念書時對醫學院的人來講也是奇怪女生，做什麼是都跟別人不一樣，大家選內科、小兒科比較輕鬆，她偏偏要選外科，還是最累的婦產科。

「林靜儀的奇怪，就是堅持走一條正義的道路，一輩子都為人民發聲。」陳其邁說，靜儀在醫院當中也遇到很多不公平的事情，什麼問題都遇到過，包括性別、人權問題，她發現民主化之後還有很多不公平的事情，因此決定出來為婦女、弱勢發聲。

陳其邁說，很多醫生休假都打高爾夫球，但靜儀選擇去印度、尼泊爾等國家行醫，連洗一個熱水澡都是享受的地方，不分國界、不分性別，作自己認為對的事情；平平是醫生，她可以在中二選區遇到困難時站出來振臂疾呼。

陳其邁說，靜儀真的是怪咖，因為她做的事他做不到，很多國內外醫界的人，都覺得她是偉大的醫者，一個有疼惜心、好行公益，替弱勢發聲的人，應該有機會留在國會，繼續為長照、健保、醫療、婦權等努力。

陳其邁到烏日為林靜儀站台。（記者何宗翰攝）

林靜儀在烏日舉辦造勢大會。（記者何宗翰攝）

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