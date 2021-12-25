合體！藍營議員讚顏寬恒沒當立委還在建設 盧秀燕：我可證明

市長盧秀燕率先邀請顏寬恒上台，主持第一道有獎徵答，兩人有「合體」機會。（記者張瑞楨攝）

2021/12/25 11:43

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市政府今天於霧峰區民生路，舉辦民生橋的改建開工典禮，現場充滿政治味，台中市長盧秀燕多次「做球」給國民黨中二選區立委補選候選人顏寬恒打，不但兩次感謝顏寬恒與擔任副議長的胞妹顏莉敏，還率先邀請顏寬恒主持有獎徵答，兩人短暫「合體」，市議員段緯宇說，顏寬恒沒當立委，但建設仍做到完成，盧秀燕也附和說「這個我可以證明」，顏寬恒則起立向在場來賓致意。

據媒體報導，國民黨主席朱立倫，多次致電同黨市長盧秀燕，盼望盧秀燕為顏寬恒輔選，今天的這場開工典禮，也充滿濃厚的選舉政治味道，會場對面掛著由在地桐林里長長呂玉山署名的紅布條「感謝，前立委顏寬恒、副議長顏莉敏，爭取民生橋改建經費三千三百多萬元」，連該里的擬里長參選人林淑鈴，也懸掛感謝顏寬恒的布條。

盧秀燕更是在致詞時，此橋改建是送給居民的禮物，她先感謝當地里長，之後，她強調此橋樑有很多議員爭取，但是最認真的是副議長顏莉敏，到市府找她說，「我（顏莉敏）的金額要用在這裡」，「感謝我們的顏莉敏副議長，跟她的哥哥顏寬恒委員（前立委）」。

盧秀燕還率先邀請顏寬恒，主持第一道有獎徵答，動土時顏寬恒也站在盧秀燕身旁的最佳位置，兩人兩度短暫「合體」，至於這場開工典禮，是否就是盧秀燕的輔選戰術之一？顏寬恒並未說明，盧秀燕則趕赴下一行程，並沒有受訪，值得注意的是，顏寬恒並未穿繡有「候選人」字樣的衣服，外套只有「顏寬恒」三個字，顏莉敏則沒有出席。

親民黨議員段緯宇，趁著主持有獎徵答機會，大力推崇顏寬恒、顏莉敏兄妹，他說，顏莉敏告訴他，顏寬恒沒當立委，還是要把建設完成，「人家（顏寬恒）沒在做立委，還是在建設」、「有做事的人，都值得相挺」，盧秀燕也當場附和說，「這個我可以證明」。

議員段緯宇指顏寬恒沒當立委仍服務，市長盧秀燕附和說「我可以證明」。（記者張瑞楨攝）

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