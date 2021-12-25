平安夜失智男搭錯車迷途梨山 警冒險來回穿越百公里山路助返家

劉男（前方坐立）與家屬在谷關所團聚。（記者張軒哲翻攝）

2021/12/25 11:35

〔記者張軒哲／台中報導〕搭車要注意班次！台中市豐原區57歲劉姓失智男子昨日夜間從豐原誤搭開往梨山的末班車，在梨山孤立無援，劉妻去電梨山分駐所求助，昨晚梨山氣溫僅6度，員警發現劉男僅著單薄外套，載回分駐所後，員警先提供熱食裹腹，並提供外套、棉被禦寒。副所長謝子千、警員陳建中連夜載劉男穿越1個半小時車程的中橫便道至谷關派出所，再由劉男家屬載回豐原。劉妻在平安夜見員警載丈夫歸來，感動地頻頻致謝。梨山員警寒冬深夜冒險來回穿越近百公里蜿蜒山路，為民服務精神令人感佩。

和平警分局今日指出，梨山分駐所警員楊啓華昨夜7時許接獲劉妻報案，告知其丈夫姓劉男患有失智症，因誤搭豐原客運至梨山，在梨山公車站附近迷途，請求員警協助，楊員在梨山賓館前便利超商附近發現劉男。

劉妻稱丈夫因頭部外傷導致失智及顛癇病症，外出僅攜帶手機及悠遊卡搭乘公車，因中橫便道無法通行，若繞行合歡山往返費時，並指需定時提醒劉民喝水、上廁所，如安排在梨山住宿，也無禦寒衣物，非常擔心。

昨晚梨山氣溫約6度左右，員警與劉妻聯繫商議，連夜載劉男行經便道下山，在谷關派出所會合，接近夜晚0時抵達谷關派出所，劉妻見員警載丈夫平安歸來，感動的頻頻致謝。

劉男在梨山所歇息。（記者張軒哲翻攝）

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