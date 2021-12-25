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    莊競程批中二選區3個月選3次 都是國民黨在亂

    莊競程呼籲中二選區選民要選專業的醫師林靜儀。（記者蘇金鳳攝）

    莊競程呼籲中二選區選民要選專業的醫師林靜儀。（記者蘇金鳳攝）

    2021/12/25 11:33

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕民進黨中二選區立委補選候選人林靜儀今天在烏日舉行「溫柔堅定挺靜儀」大造勢活動，立委莊競程前往站台，他痛批中二選區3個月選3次，罷免、公投、補選，全部都是國民黨造成的，最近在立法院又拒審中央總預算，立法院根本不需國民黨，顏寬恒是國民黨，因此立法院也不需要顏寬恒。

    距離中二區立委補選只剩2週，林靜儀今天在烏日舉行造勢活動，立委莊競程為林靜儀站台表示，台中二選區3個月選了3次，罷免、 公投、補選，一切都是國民黨造成的。

    莊競程表示，在立法院只有2%出席率的顏寬恒，竟罷免到出席率100%，3個月選3次，浪費多少錢。

    莊競程指出，國民黨又在亂，明年的總預算又不要審查，一旦未通過，讓政府無法動用預算，如明年的軍公教加薪便無法動支，長照、空污等都無法用。

    莊競程表示，就在民進黨將中央總預算逕付二讀後，國民黨才害怕，民進黨才同意復議，回歸委員會審查，但1個星期要審完總預算，是不是很離譜。

    莊競程強調，立法院根本不需要國民黨，顏寬恒也是國民黨，不需要他到立法院，因為國民黨若增加一席是來亂。

    他並批顏寬恒在立法院無建樹，過去國民黨在推動罷免陳柏惟時，是如何檢驗陳柏惟的，現在當然用同樣的程度檢驗顏寬恒，竟還說大家在抺黑他，又不站出來澄清，他呼籲中二選區選民要選專業的醫師林靜儀。

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