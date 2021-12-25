顏家豪宅爭議 林靜儀：民代該知福國利民 不是讓自己家人有更多先機

林靜儀一早到烏日市場掃街拜票。（記者何宗翰攝）

2021/12/25 10:51

〔記者何宗翰／台中報導〕台中第二選區立委補選候選人林靜儀，今天一早由立委鄭運鵬、財經專家徐嶔煌陪同，到烏日市場掃街拜票，被媒體問到顏家沙鹿豪宅爭議，林靜儀說，選民意代表應該是精準的知道如何福國利民，如何取得先機來讓地方的產業、地方民眾擁有更多發展的機會，而不是自己的家人比民眾更多先機，更多機會知道如何節省租金。

林靜儀表示，不論是817公保地或是跟國有地有關的案子，顏家的習慣大概都已經養成，就是有一些特殊的能力去取得一些土地，然後先用合法的去蓋建物，再轉成違建，然後在這個過程中可以知道什麼時候，法律或法令會改變，之後最快的速度租用，比一般民眾有更多的機會、更快的時間、更精準的投資。

媒體問到台中市長盧秀燕和顏寬恒在霧峰合體出席活動，林靜儀說，「呼籲盧市長，妳是全台中市民的市長」，對於補選的選監監票員，民眾有非常多的疑慮跟不安，拜託盧市長，好好的說明一下，另外不論公保地違建拆除進度，或是跟國有地相關地方認定的部分，也請盧市長也最快的速度來跟民眾做說明。

林靜儀最後也對盧秀燕喊話：「盧市長，妳是全台中市市民的市長，不是顏家的市長。」

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