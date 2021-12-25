為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺中市

    顏家豪宅爭議 林靜儀：民代該知福國利民 不是讓自己家人有更多先機

    林靜儀一早到烏日市場掃街拜票。（記者何宗翰攝）

    林靜儀一早到烏日市場掃街拜票。（記者何宗翰攝）

    2021/12/25 10:51

    〔記者何宗翰／台中報導〕台中第二選區立委補選候選人林靜儀，今天一早由立委鄭運鵬、財經專家徐嶔煌陪同，到烏日市場掃街拜票，被媒體問到顏家沙鹿豪宅爭議，林靜儀說，選民意代表應該是精準的知道如何福國利民，如何取得先機來讓地方的產業、地方民眾擁有更多發展的機會，而不是自己的家人比民眾更多先機，更多機會知道如何節省租金。

    林靜儀表示，不論是817公保地或是跟國有地有關的案子，顏家的習慣大概都已經養成，就是有一些特殊的能力去取得一些土地，然後先用合法的去蓋建物，再轉成違建，然後在這個過程中可以知道什麼時候，法律或法令會改變，之後最快的速度租用，比一般民眾有更多的機會、更快的時間、更精準的投資。

    媒體問到台中市長盧秀燕和顏寬恒在霧峰合體出席活動，林靜儀說，「呼籲盧市長，妳是全台中市民的市長」，對於補選的選監監票員，民眾有非常多的疑慮跟不安，拜託盧市長，好好的說明一下，另外不論公保地違建拆除進度，或是跟國有地相關地方認定的部分，也請盧市長也最快的速度來跟民眾做說明。

    林靜儀最後也對盧秀燕喊話：「盧市長，妳是全台中市市民的市長，不是顏家的市長。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    力挺林靜儀 鄭運鵬：照罷免3Q標準 顏寬恒早該被罷免
    2021/12/25 10:23

    力挺林靜儀 鄭運鵬：照罷免3Q標準 顏寬恒早該被罷免
    顏寬恒國有地爭議 財經專家：應開投顧公司造福民眾
    2021/12/25 10:08

    顏寬恒國有地爭議 財經專家：應開投顧公司造福民眾

    最狂紳士回歸 金士曼再創特務新高度
    搶救中二選情 國民黨助顏家補實地面部隊、空戰助防「議顏堂」
    2021/12/25 09:22

    搶救中二選情 國民黨助顏家補實地面部隊、空戰助防「議顏堂」
    顏家再傳爭議 林靜儀：喜歡佔國家便宜
    2021/12/25 05:30

    顏家再傳爭議 林靜儀：喜歡佔國家便宜

    蘇格登約你團圓夜一起「靠一杯」
    臺中市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播