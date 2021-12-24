動保團體為浪浪募集近9萬罐貓狗罐頭 將分送全台140個收容園區

動保團體「台灣動物緊急救援小組」為浪浪募集近9萬罐貓狗罐頭，將分送全台灣140個私人貓狗收容園區（「台灣動物緊急救援小組」提供）

2021/12/24 22:52

〔記者蘇金鳳／台中報導〕動保團體「台灣動物緊急救援小組」今年與知名連鎖寵物用品賣場魚中魚合作，展開「聖誕募糧不斷愛」寒冬募飼料救浪浪活動，沒想到在短短一個半月中，全台超過7000多位愛心民眾參與，募集近9萬個貓狗罐頭，市價約200萬元，今天舉行受贈活動，26個棧板一字排開堆滿貓狗罐頭，場面浩大，估計堆疊高度直逼10棟101大樓。

「台灣動物緊急救援小組」表示，這批飼料將全數捐給由「台灣動物緊急救援小組」所成立的「台灣貓狗聯合勸募平台」，分送全台灣超過140個私人貓狗收容園區，估計將有逾2萬隻毛小孩受惠。

台灣動物緊急救援小組發言人倪京台說，寒冬總是人們團圓圍爐的時候，但全台各地有許多可憐的流浪貓狗，正過著有一餐沒一餐的日子；台灣動物緊急救援小組這次特別與知名連鎖寵物用品賣場魚中魚合作，展開寒冬募飼料救浪浪活動。

魚中魚行銷部指出，自2010年來與各地方政府的動保單位積極合作，在門市設置認養小棧，讓消費者就近認養流浪動物，至今已成功為超過2000隻流浪貓狗找到新家；近年來，社會大眾十分關注流浪動物議題且憂心牠們難以溫飽；有鑑於此，魚中魚與台灣動物緊急救援小組聯合發起罐頭認捐活動，與大眾一起募集愛心做公益，為流浪動物盡一份心力。

台灣動物緊急救援小組發言人倪京台表示，這場募集活動在短短一個半月時間內，募集超過7000位民眾愛心，共捐贈近9萬罐、市價約200萬元的貓狗罐頭，成果超乎想像；現場滿滿的罐頭，場面浩大，令人感動。

台灣動物緊急救援小組所救回的流浪狗「小狸」、「桃子」也由志工帶到記者會現場，代表受贈並訴說感謝。發言人倪京台說，全台各地有數十萬隻像「小狸」、「桃子」獲救前一樣無家可歸的流浪貓狗，每天過著有一餐沒一餐的日子；今天募集到的所有罐頭將會分批載運到全台超過140個私人弱勢貓狗收容園區，估計有2萬多隻毛孩子能得到溫飽。

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