繼續關！瑪莎3煞「有反覆犯罪疑慮」 法院裁定繼續羈押

台中地院裁定海神三煞繼續羈押，其中首惡張敦量禁見。（記者張瑞楨翻攝）

2021/12/24 16:58

〔記者張瑞楨／台中報導〕莎拉蒂「海神」3名惡煞張敦量、李韋霖、陳勁豪，上月7日將逢甲大學宋姓男大學生打到顱內出血，首惡彰化食品工廠小開張敦量將宋生打到一度命危卻反而先提告，控告宋生傷害罪，台中地檢署先裁定不起訴，今天並對3人提出殺人未遂等罪公訴，台中地方法院今天下午召開移審的羈押庭，以3人仍有反覆犯罪疑慮等理由，裁定繼續羈押，其中，首惡張男禁見，另2人羈押但沒禁見。

台中地檢署今天（24日）將張敦量提起殺人未遂公訴，主要理由與證據，是他掌摑宋生之後，又對倒地的宋生連續用腳猛踹頭部，顯然有殺人犯意，依殺人未遂罪與強制罪起訴，至於助紂為虐的2名共犯李韋霖、陳勁豪，也因架住宋生，讓張敦量毆打，依傷害與強制罪起訴。

張敦量於羈押時，檢方對此案尚未偵查結束，張敦量卻先對宋生提起傷害罪告訴，主要理由是宋生當時也動手，「他打我，我也打他」，不過，檢方認為他的說法顯與事實不吻合，其一是依據現場狀況與證人說法，宋生被兩人架住由張敦量毆打，一直處於劣勢，其二是張並無受傷等證據，其三是證人與錄影顯示，宋生並無還擊，裁定宋生不起訴。

台中地院今天傍晚召開審理庭，以張敦量等3人有反覆犯罪等疑慮，裁定繼續羈押。

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