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    林楚茵爆顏寬恒占用SOP 先找建商蓋豪宅再標租洗白

    民進黨立委林楚茵再爆顏寬恒占用國產蓋豪宅再藉標租洗白。（取自林楚茵臉書）

    民進黨立委林楚茵再爆顏寬恒占用國產蓋豪宅再藉標租洗白。（取自林楚茵臉書）

    2021/12/24 16:14

    〔記者簡惠茹／台北報導〕台中第二選區立委補選國民黨候選人顏寬恒爆出豪宅違建後，民進黨立委林楚茵再爆，顏寬恒先找建商占用國有地蓋豪宅，再藉標租洗白，躲在建商與老婆後面裝好人，敢做不敢當，出事找人擋，中二選民絕不能投票給這樣候選人。

    林楚茵指出，根據國有財產署資料，顏家豪宅大門所占用的龍井目段水裡社小段國有地，自2014年起由「林Ｏ福」占用，直到2019年才申請現況標租，但是申請人自己不來標，反而是由顏寬恒之妻陳麗凌得標，藉此洗白過去的占有、型塑合法標得國有地的形象。

    林楚茵表示，誰是為顏寬恒豪宅頂包的「林O福」？就是沙鹿「苑裡營造」的負責人「林進福」，苑裡營造在林進福接手之前的董事是「何敏男」、也就是顏寬恒「鹿澤公司」的監察人之一，而且何、林二人都是顏家電子遊樂場的負責人。

    林楚茵指出，2014年林進福以綠美化的名義申請占用該塊國有地，但在2019年時被發現蓋成了顏家的車道、大門、警衛室和庭院造景，只好趕快申請現況標租，再讓陳麗凌得標，企圖洗白過去違法佔用。

    林楚茵表示，顏寬恒找林進福來占國有地、在保護區上違規蓋自家豪宅；在東窗事發之後為了避免庭院違建遭拆，林進福馬上申請現況標租脫手洗白，出來標租的還是顏妻陳麗凌，顏寬恒從頭到尾都不敢自己出來面對，還好意思說自己是「合法承租」，說穿只是找人當頂罪替死鬼，躲在建商與老婆後面裝好人，敢做不敢當，出事找人擋，中二選民絕不能投票給這樣候選人。

    民進黨立委林楚茵再爆顏寬恒占用國產蓋豪宅再藉標租洗白。（取自林楚茵臉書）

    民進黨立委林楚茵再爆顏寬恒占用國產蓋豪宅再藉標租洗白。（取自林楚茵臉書）

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