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    中市府擬為豐洲二期拆遷補償另訂條例 議員認修正現有條例即可

    市府為豐洲二期拆遷補償擬制定相應補償自治條例，市議員李中認為修改現有自治條例即可。（記者蘇金鳳攝）

    市府為豐洲二期拆遷補償擬制定相應補償自治條例，市議員李中認為修改現有自治條例即可。（記者蘇金鳳攝）

    2021/12/24 17:02

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕市議會今天審議市府明年度總預算，進行民政、財經部份的討論，市議員李中表示，經發局日前召開豐洲二期拆遷補償會議，並擬制定相應補償自治條例，他認為台中市已有「辦理公共工程拆遷建築改良物補償自治條例」，如現行條例補償額數不足，修正調整即可，全台中市不應有兩套補償條例，以免衍生後續爭議。

    經發局表示，神岡豐洲科技園區一、二期開發過程，歷經縣市合併，致使補償標準不一致，故衍生相關補償爭議，如僅因該案的特殊性即修正現行「台中市辦理公共工程拆遷建築改良物補償自治條例」，影響層面過大，恐將衍生更多爭議。

    李中表示，「台中市辦理公共工程拆遷建築改良物補償自治條例」2012年制定以來，全台中市的拆遷補償都依據這個自治條例來進行補償，如果市府認為這個條例有所不足，應該就此來討論修訂。

    李中指出，經發局日前召開豐洲二期拆遷補償會議時，農業局、建設局、地政局等相關單位僅能列席，席間無法就該局主管事務進行相關主張，實有不足。

    李中認為，若為豐洲二期制定特定條例，日後市府要徵收或開闢其他區域時，是否要制定第三套、第四套等不同的條例？若無法一體適用，恐衍生抗爭，請市府務必要審慎考量。

    經發局表示，豐洲二期地上物救濟補償自治條例草案於今年11月30日公告前，已請建設局、農業局、地政局等相關單位提供書面意見，並依各單位意見修正後再予召開研商會議，將把12月22日公聽會及其他各方意見納入研析，並依規定辦理法制作業程序。

    經發局指出，豐洲二期地上物救濟補償自治條例草案，是依現行「台中市辦理公共工程拆遷建築改良物補償自治條例」為基準，並參考原台中縣的補償規範訂定，且於草案內容已設定落日條款，即是希望未來相關補償機制仍回歸統一機制進行補償，以影響最小的方式期加速推動豐洲二期的開發作業，以作為輔導未登工廠合法化、需地廠商擴廠等所需的產業用地使用。

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