卓冠廷再爆龍井豪宅違建可能「不只一件」 顏寬恒陣營強調無違建

顏家位於龍井的豪宅外觀。（記者張軒哲攝）

2021/12/24 16:12

〔記者張軒哲／台中報導〕前台中市新聞局長卓冠廷昨日深夜二度爆料顏寬恒及其家族位於龍井區的豪宅，部分建築物蓋在國有保護區內，質疑莊園裡的違建不只一件。由於顏寬恒今日未安排公開聯訪行程，顏寬恒競總指出，並沒有違建，其他不多做回應。

卓冠廷日前在臉書發文指出，顏家龍井沙鹿的千坪莊園，從2014年12月佔用到2021年5月才正式簽約租下，是不折不扣的事實，他指出，2019年8月1日，國產署修改標租底價計算方式，因此這塊地的底價從78萬8800，降到23萬3280，2019年8月6日，顏家就透過友人申請標租，到2021年才得標簽約。他不禁質疑，「貴的時候你拖好幾年都不租，可以省下50萬的時候，你一週內馬上要租。難道合法與佔用間，就是50萬的距離嗎？」

卓冠廷指出，千坪莊園裡的違建可能還不只一個，顏寬恒佔地1250坪的莊園裡，不只有一棟建築物，除了今天揭露的4層豪宅二次施工，卓冠廷質疑，空拍、側拍圖中新揭露的房子很有可能就是違建，而他查詢「台中市政府都發局建築執照存根查詢系統」的資料庫，也查不到任何相關建照和使用執照，「即便這塊地重新測量過，之前是南勢坑段埔子小段0982地號，重測之後是國昌段490地號，但用這兩個地號去系統查，都查不到任何的建照和使用執照。」

顏寬恒陣營指出，要爆料就請拿出正確資料跟證據，大門涉及國有地是合法承租，後續也有繳納補償金。至於違建是由市府認定，並無違建紀錄。

卓冠廷臉書質疑顏家龍井豪宅。（取自卓冠廷臉書）

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